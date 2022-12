Oboseala și-a spus cuvântul în show-ul de la Antena 1. Jo a cedat după o ceartă cu Liviu Vârciu și a început să plângă fără să mai țină cont că este filmată. Totul a început după ce artista a spus că Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu îl încurcă pe coregraful Edi.

„Spune domnule coregraf, noi te încurcăm? Noi n-avem loc în dansul ăsta?”, a spus Liviu Vârciu vizibil deranjat.

„Nu, știi că mie îmi place de voi. Vă alegeți un loc și vă bag”, i-a răspuns Edi.

Jo a auzit discuția și a fost deranjată de atitudinea lui Liviu Vârciu: „S-a dus la Edi și i-a zis «ce ai zis, Edi? Că noi te încurcăm?». Edi nu spusese asta, eu spusesem asta.”

„Jo a luat-o personal și nu a înțeles că așa e jocul. A plecat plângând spre dubă”, a spus What`s Up, după ce a asistat la întreaga scenă. Ulterior, Liviu Vârciu și-a ieșit din fire și a reacționat: „Ce-s cu vedetismele astea? Nu se mai poate face nimic, mă!”

Recomandări Cel mai longeviv director din istoria Operei Vieneze, românul Ioan Holender, articol în Libertatea cu un mesaj către cancelarul austriac: „Mă simt jenat, ba chiar rușinat”

Ruby a încercat să-i fie alături prietenei sale și a încercat să o ajute pe Jo să-i treacă supărarea. „Nu știu ce să mai fac cu Jojolina, care pune la suflet toate glumele lui Liviu. Sincer, este fătăloaică. Plânge în loc să fie puternică și să-i răspundă lui Liviu cu o glumă. Se lasă afectată și asta mă afectează”, a spus vedeta.

Jo, pe numele din buletin Ioana Anuța, și-a dat seama că uneori clachează prea repede. Cântăreața nu a fost deloc încântată de felul în care a reacționat actorul.

„Acum am descoperit despre mine că eu clachez. Am descoperit asta la filmările pentru show. Nu am venit aici să se ia Liviu Vârciu de mine”, a spus artista.

„Eu de ce nu plâng? Că a zis că eu încurc”, a continuat subiectul Liviu Vârciu, după ce a văzut că a făcut-o să plângă pe Jo.

Despre „Poftiți pe la noi: Poftiți la târg”

Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Mărin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Mărin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Mărin.

