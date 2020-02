De Livia Lixandru,

„Eram în vacanţă în Republica Dominicană cu familia şi am vrut să scot bani de la un bancomat. Atunci am rămas fără toţi banii de pe card pentru că pe acel bancomat era montată o ‘maimuţă (dispozitiv de clonat cardurile – n.r.).

Când a ieşit cardul din bancomat, a ieşit cu tot cu ‘pisica pusă în aparat şi mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Am pierdut atunci 16.000 de lei. Şi fix lângă bancomatul respectiv se plimba un poliţist.

M-am dus să-i spun ce am păţit şi să mă ajute să iau legătura cu banca, să opresc transferul, iar poliţistul a zis să îi dau lui pisica (aparatul care a ieşit din bancomat odată cu cardul).

M-am prins imediat că ceva este în neregulă cu acel poliţist şi că probabil este mână în mână cu cei care mi-au furat banii.

Atunci am aruncat pe jos dispozitivul şi am călcat pe el. Iar ‘poliţistul era disperat că i-am distrus dispozitivul. Nu am făcut nimic atunci şi nu am mai recuperat nici un ban”, a spus Jorge potrivit Click.

Citeşte şi:

Adriana Nedelea LA FIX |Coronavirus în România. Cine este pacientul român, cum s-a îmbolnăvit și cu cine a intrat apoi în contact. Iubita lui, izolată sub pază

LIVE UPDATE | Primul român infectat cu coronavirus, în stare bună la „Matei Balș”. Klaus Iohannis: „Nu există niciun motiv real de panică”

Trimisul special Libertatea, corespondență din Lodi, de la granița cu ”zona roșie” a coronavirusului. Românii din Italia îi liniștesc pe cei de acasă: ”E doar o gripă!”

GSP.RO Dan Puric: "Am făcut o conferință ca să ajut o fată care era oarbă. Am strâns 6.000 de euro, biserica vreo 4.000. Și i-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem» Reacția lui Becali

HOROSCOP Horoscop 27 februarie 2020. Berbecii au parte de o zi destul de tensionată