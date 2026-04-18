Panourile anticezariană erau puse în București de două firme de marketing

„La cererea noastră, prin Poliția Locală București, două mari firme de publicitate outdoor se conformează și au fost de acord să dea jos mesajul anticezariană de pe toate panourile pe care le dețin în București. Una din zona centrală și cealaltă din restul orașului. Mai este o firmă care are panouri cu acest tip de mesaj în Sectorul 3, dar nu ne-a transmis vreun răspuns până acum”, a transmis primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, pe pagina sa de Facebook.

Ciucu a adăugat că, deși primăriile de sector autorizează amplasarea panourilor, iar companiile care le dețin au libertatea de a încheia contracte pentru publicitate, municipalitatea a decis să intervină, apelând la buna credință a acestora. El a menționat că panourile vor fi eliminate luni și a mulțumit companiilor implicate pentru responsabilitate.

Primarul a subliniat importanța promovării mesajelor susținute de știință și de comunitatea medicală, precizând că episodul l-a determinat să ia în calcul modificarea regulamentului de publicitate stradală pentru a preveni situații similare pe viitor.

Diana Buzoianu și Cynthia Păun au cerut ANPC și Primăriilor înlăturarea panourilor

Deputata USR și ministra mediului, Diana Buzoianu, a depus o sesizare la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC), Primăria Capitalei și primăriile de sector privind o serie de panouri publicitare din București care promovează mesaje controversate despre nașterile prin cezariană.

Conform acesteia, panourile încalcă legislația privind publicitatea și sănătatea. Împreună cu senatoarea USR Cynthia Păun, care a semnalat public problema, Buzoianu a transmis că „panourile nu au cum să rămână cu aceste mesaje în spațiul public” și că „există prevederi clare cu amenzi care se pot aplica”.

Reacția Colegiului Medicilor: „Mesaje lipsite de fundament științific”

Colegiul Medicilor din România (CMR) a intervenit, subliniind că informațiile de pe panouri sunt nefondate științific.

„Nașterea prin operație cezariană reprezintă, în numeroase cazuri, o intervenție medicală salvatoare de viață, atât pentru mamă, cât și pentru făt, fiind indicată în baza unor criterii medicale clare. Este adevărat că România înregistrează un număr crescut de operații cezariene, dar acest fenomen este în concordanță cu trendul european și global”, se arată în comunicatul CMR.

Cine se află în spatele campaniei anticezariană?

O investigație realizată de Snoop a scos la iveală că panourile sunt opera Fundației Corporate Transparency, cunoscută pentru promovarea teoriilor conspiraționiste. Această organizație a fost implicată în trecut în campanii similare, inclusiv una din 2024, în care liderul spiritual Dalai Lama era calomniat.

Liderul fundației, Radu Cătălin Grădinaru, a confirmat implicarea, promițând clarificări oficiale după „valul de reacții apărut în presă”. Grădinaru, ospătar și asistent de brokeraj, controlează fundația alături de Florin Ghencea, crainicul echipei FCSB.

Deși organizația are o structură minimală, investigațiile sugerează că aceasta beneficiază de resurse financiare semnificative, utilizate pentru campanii publicitare ample, profitând și de conexiunile soției lui Grădinaru, fostă directoare la ANAF.



