La final de 2025, vedeta a stat de vorbă cu Libertatea și a dezvăluit care a fost cel mai dureros capitol pe care l-a scris în carte.

„Cel mai greu pentru mine este chiar primul capitol. Acolo m-am expus complet, fără să mă ascund în spatele niciunui rol. Este locul în care cititorul mă vede așa cum sunt, cu tot ce am trăit și cu tot ce am evitat ani de zile să arăt. E un capitol în care am lăsat jos toate măștile și m-am arătat vulnerabil, iar asta nu e niciodată ușor.

Tocmai de aia am ales să încep cartea așa! Pentru ca cititorul să știe de la primele pagini că nu o să citească o poveste frumoasă, ci una sinceră. Sinceritatea doare, dar eliberează”, a spus artistul în exclusivitate pentru Libertatea.

Referitor la cariera lui, Jorge a precizat că după ce a lansat „Ceapa sufletului”, a primit diferite oferte pentru a reveni în televiziune și a spus ce fel de format i-ar plăcea să prezinte.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 21

„Da, au existat discuții cu mai multe posturi, propuneri pentru reality sau divertisment. Nu pot intra în detalii, dar ce pot spune e că sunt deschis la noi începuturi. Dumnezeu le aranjează cum e cel mai bine.

Mi-ar plăcea un proiect în care fie sunt prezentator, fie să fac spectacol. Un format care atinge ceva real din oameni. Dacă ar fi să fiu prezentator, mi-aș dori să conduc un show în care participanții nu concurează pentru premii, ci pentru familie și pentru păstrarea valorilor și tradițiilor românești. Cred că televiziunea are puterea de a crea ceva de genul”, a încheiat Jorge dialogul cu Libertatea.