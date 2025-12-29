Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, incendiul a cuprins un apartament situat la etajul al treilea, manifestându-se pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați, în zona bucătăriei, unde mobilierul a fost afectat.

Pompierii care au intervenit au descoperit în interiorul locuinței o femeie de 65 de ani în stare de inconștiență.

Victima a fost preluată de echipajele medicale sosite la fața locului, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, medicii au fost nevoiți să constate decesul.

Forțele de intervenție au acționat pentru stingerea incendiului și evacuarea fumului din apartament și din spațiile comune.

Patru persoane din locuințele învecinate au fost evacuate de pompieri, iar alte trei s-au autoevacuat.

La intervenție au participat două autospeciale de stingere, un microbuz, un echipaj SMURD de prim-ajutor și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă, cu medic.