Muzeul Colecționării și Designului

Acest muzeu unic, creat din pasiunea Jessicăi Oreck pentru obiectele de mici dimensiuni, atrăgea turiștii care veneau să admire colecția sau să creeze colaje cu miniaturi, precum gume de șters sau figurine de un inch.

Din păcate, după ce centrul comercial unde era situat a fost demolat, muzeul a fost închis. Oreck a decis să-și mute colecția într-un muzeu mobil, călătorind prin SUA. Totuși, viitorul unui sediu permanent rămâne incert.

Alternativă: Omega Mart

Omega Mart este o experiență artistică deghizată în supermarket. Este administrată de Meow Wolf, un colectiv artistic susținut de autorul George R.R. Martin.

Centre Pompidou

Deschis în anii 1970, Centrul Pompidou din Paris, cunoscut pentru designul său revoluționar, va fi închis pentru renovări până în 2030. Lucrările vor include îmbunătățirea accesibilității și eliminarea azbestului.

Alternativă: KANAL, Bruxelles

Pasionații de artă pot vizita KANAL, un spațiu modern de artă și arhitectură contemporană ce urmează să fie inaugurat în noiembrie 2026 la Bruxelles, într-o fostă fabrică auto. Acesta se inspiră din conceptul Centrului Pompidou.

Templul Gounsa

Templul Gounsa, vechi de 1.300 de ani, un reper budist important situat în județul Uiseong, Coreea de Sud, a fost distrus de un incendiu de vegetație în martie 2025.

Deși restaurarea a început, nu există încă o dată certă pentru redeschidere.

Alternativă: Templul Bongjeongsa

Aflat la aproximativ 35 km de Templul Gounsa, în orașul Andong, Bongjeongsa găzduiește Geungnakjeon, cea mai veche clădire de lemn din Coreea.

Vizitatorii pot admira frescele budiste bine conservate din clădirea originală.

Tapiseria de la Bayeux

Această tapiserie din secolul al XI-lea, care ilustrează cucerirea Angliei, este unul dintre cele mai vechi și bine păstrate exemple de istorie vizuală.

Muzeul din Bayeux, Franța, care o găzduiește, a fost închis în august 2025 pentru renovare și urmează să fie redeschis în 2027.

Alternativă: Muzeul Bonnat-Helleu

Pentru cei care doresc să exploreze mai mult, Muzeul Bonnat-Helleu din Bayonne, cunoscut drept „Micul Luvru”, a fost redeschis după 15 ani de renovare.

Vizitatorii pot admira colecția sa bogată de picturi ale marilor maeștri și se pot bucura de noul spațiu extins și cafeneaua muzeului.

Între timp, tapiseria de la Bayeux va fi expusă la Muzeul Britanic în toamna anului 2026.

Rivers of America la Walt Disney World

Zona Rivers of America, care include Insula Tom Sawyer și vasul Liberty Square, a fost închisă în august 2025 pentru a face loc unei noi secțiuni dedicate francizei „Cars”.

Disney a anunțat că aceasta va face parte din cea mai mare expansiune din istoria Magic Kingdom.

Alternativă: Rivers of America, vest

Fanii poveștilor lui Tom și Huck pot vizita Insula Tom Sawyer la Disneyland, California, sau la Tokyo Disneyland din Japonia.

Librăria Bluestockings

Într-o pierdere pentru comunitatea literară din New York, librăria Bluestockings, deschisă în 1999, și-a anunțat închiderea în septembrie 2025.

„Grija cu care ne luăm rămas-bun de la acest spațiu este datorată susținerii voastre pe parcursul celor peste 26 de ani”, au scris proprietarii cooperativei într-un mesaj de rămas-bun.

Alternativă: Alte librării din New York

Orașul New York a cunoscut recent o creștere a numărului de librării independente. Printre acestea se numără Yu & Me, concentrată pe autori de origine asiatică, The Ripped Bodice, dedicată literaturii romantice, și The Lit Bar, singura librărie din Bronx.

Catacombele din Paris

Cunoscute pentru atmosfera lor misterioasă, Catacombele Parisului sunt închise pentru renovare și vor fi redeschise în 2026. Totuși, data exactă nu a fost confirmată, așa că acest obiectiv rămâne incert pentru moment.

Alternativă: Sedlec Ossuary

Cei fascinați de relicvele osoase pot vizita Sedlec Ossuary, cunoscut drept „biserica de oase”, situată în Kutná Hora, la aproximativ 74 km de Praga. Cei care rămân în Paris pot opta pentru o vizită la Cimitirul Montparnasse, aflat în apropiere.

Terasa Muzeului Met

Deși Muzeul Metropolitan de Artă din New York rămâne deschis, terasa sa va fi închisă timp de cinci ani pentru renovări și extindere. La redeschiderea din 2030, spațiul va avea o suprafață mai mare, de 930 mp.

Alternativă: Socrates Sculpture Park

În Long Island City, Queens, Socrates Sculpture Park oferă lucrări de artă în aer liber, spectacole și instalații. În plus, parcul oferă o vedere spectaculoasă asupra liniei orizontului din Manhattan.

CAM Raleigh

Muzeul de Artă Contemporană din Raleigh, Carolina de Nord, a anunțat o pauză pe termen nedefinit în vara anului 2025.

„Ne luăm un moment de respiro pentru a regândi modurile prin care putem implica publicul, finanța misiunea noastră și servi comunitatea cu un impact mai mare”, au declarat reprezentanții muzeului.

Alternativă: Muzeul de Artă din Carolina de Nord

La doar câțiva kilometri distanță, Muzeul de Artă din Carolina de Nord oferă o experiență completă, incluzând expoziții interioare și 7,5 km de trasee decorate cu sculpturi și instalații în aer liber, precum și o grădină cu floarea-soarelui.

Călătoriile din 2026 vor fi definite de nevoia de deconectare, experiențe care stimulează mintea și corpul, dar și de dorința de autenticitate, potrivit raportului British Airways privind tendințele în călătoriile de vacanță, realizat în colaborare cu agenția Globetrender, citat de Metro.

