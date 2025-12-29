Ieri, la câteva zile de la Crăciun, Andra și Cătălin Măruță, însoțiți de Eva și David, cei doi copii ai lor, au fost invitați la Ioan Andone acasă. Familia antrenorului i-a așteptat pe aceștia cu masa plină, într-un decor de sărbătoare, însă preparatele alese au fost în centrul atenției.

Familia Măruță, la masă la Ioan Andone

S-au așezat toți la masă, au mâncat și au socializat semn că sunt în relații foarte bune. Pe Facebook, Cătălin Măruță a postat și câteva fotografii de la reuniune. A avut și un mesaj: „În seara asta am fost cu colinda, la prietenii noștri Ando și Simona. Am stat la povești, am râs, am mâncat bine și ne-am simțit tare bine. Fix genul ăla de seară care trece repede, dar rămâne.

Sunt căsătoriți de peste 40 de ani și ai ce învăța de la ei: dragoste, respect, liniște. Mereu pozitivi, mereu cu chef de viață și cu dorința de a face lucruri frumoase. Și cel mai important: știu să-și strângă familia la masă”, a scris el.

Fanii s-au bucurat să vadă reunite cele două familii, au apreciat pozele, le-au transmis și urări, însă unii au ales să critice.

De ce i-au criticat fanii

În timp ce unii fani i-au felicitat, „Sărbători binecuvântate! O adevărată bucurie să îl revăd pe domnul Andone! Toată sănătatea din lume”, alți fani au sărit cu criticile. Unora nu le-a convenit că familia Măruță a intrat încălțată în casa lui Ioan Andone.

„Foarte frumos, însă era și mai frumos dacă vă descălțați, în semn de respect față de gazdă”, a scris cineva. Răspunsul lui Cătălin Măruță a venit imediat: „Am fi făcut-o cu drag, însă nu ni s-a permis acest lucru. Am respectat regulile stabilite de gazdă”.

„Codul bunelor maniere spune că nu trebuie să te descalți când mergi în vizită!”, a comentat altcineva.

Dincolo de critici, fanii s-au bucurat să vadă cele două familii împreună, în prejma Crăciunului. „Sărbători fericite și binecuvântate vouă și familiei Andone!”, a adăugat altcineva.

Ioan Andone are casă la Marbella

Ioan Andone locuiește la Marbella, acolo unde și Andra și Cătălin Măruță și-au luat o casă. Se pare însă că de sărbători vine cu familia în România. „Locuiesc la Marbella, dar nu pot să depășesc șase luni de stat acolo, pentru că rezidența fiscală o am în România. Dacă stau acolo, ei vin cu dublă impozitare”, a declarat Ioan Andone pentru GSP.

„În Spania, cheltuiesc mai puțini bani decât în București. E mai scump la noi! Sincer! Taxele, impozitele, curentul… La noi, dau la curent 2.500 de lei pe lună la casă. În Spania, plătesc pe curent 210 euro pe două luni și am patru dormitoare la casă. Acolo am de toate, mult consum: am frigidere, merge aerul condiționat, calorifere electrice. Nu am gaz, în schimb”, a mai spus Ioan Andone.