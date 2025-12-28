În ciuda salariilor lunare nete de aproximativ 11.000 de lei, acești aleși nu au participat la nicio dezbatere de la depunerea jurământului, deși au trecut deja două sesiuni parlamentare.

Din totalul de 463 de parlamentari, 22 dintre cei care nu au vorbit deloc sunt membri PSD (16 deputați și 6 senatori), 15 sunt de la PNL (10 deputați și 5 senatori), 5 de la AUR, 3 de la USR.

De asemenea, mai sunt 2 de la UDMR, unul reprezintă minoritățile, unul este membru al grupului PACE, iar trei sunt neafiliați.

În plus, alți 36 de parlamentari au luat cuvântul doar de două ori, iar 31 au vorbit de trei ori, conform aceleiași surse.

În Camera Deputaților au fost 97 de ședințe de plen în acest an, iar în Senat, 94. În contrast, liderii celor două Camere au avut sute de intervenții, unii depășind chiar și 300 de luări de cuvânt.