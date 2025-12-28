Măslinul din Creta ar fi vechi de peste 4.000 de ani

Un măslin din Creta, despre care se spune că ar fi mai vechi ca multe imperii ale lumii, continuă să producă frunze noi și fructe mici și verzi. Arborele de măslin din Vouves, așa cum este cunoscut local, a fost martor al trecerii caravanelor, a corăbiilor de război și, mai recent, al mașinilor de închiriat pline de turiști.

Acesta își continuă existența lentă și constantă, fiind chiar o atracție turistică pentru turiștii care merg în insula din Grecia. Conform unui articol publicat de Ecoticias.com, oamenii de știință estimează că măslinul din Ano Vouves are între 2.000 și 4.000 de ani, iar unii reprezentanți locali sugerează că ar putea avea chiar 5.000 de ani.

Practic, acest arbore este unul dintre cei mai vechi măslini producători din lume, continuând să rodească și atrăgând anual aproximativ 20.000 de vizitatori în această zonă pitorească din vestul Cretei.

Povestea din spatele măslinului vechi de peste 4.000 de ani

Măslinul din Vouves face parte din aceeași specie care umple sticlele de ulei din supermarketuri, Olea europaea. Tulpina sa este groasă, răsucită și plină de scorburi, însă coroana rămâne verde, iar arborele continuă să înflorească și să rodească aproape în fiecare an, oferind recolte modeste, dar constante.

Trunchiul său are o circumferință de aproximativ 12 metri la bază și un diametru de circa 4,6 metri, în timp ce arborele atinge o înălțime de aproximativ 12 metri. La o privire mai atentă, lemnul pare o sculptură naturală, cu spirale și forme care amintesc de fețe umane, detalii pe care vizitatorii le descoperă pe măsură ce înconjoară trunchiul.

Datorită vârstei și frumuseții sale, autoritățile din Creta au declarat acest măslin monument al patrimoniului natural în 1997, oferindu-i protecție oficială. Autoritățile locale afirmă că cel puțin zece alți măslini antici din zonă pot fi considerați „monumentali”, dar măslinul din Vouves rămâne piesa de rezistență a regiunii.

Vârsta exactă a măslinului nu a putut fi determinată

Determinarea exactă a vârstei acestui arbore nu este simplă. Deși metodologii precum numărarea inelelor anuale este comună pentru alte specii, aceasta nu este posibilă în cazul de față, deoarece miezul trunchiului, care ar fi putut oferi date precise, s-a descompus cu secole în urmă.

Astfel, cercetătorii se bazează pe dimensiunea trunchiului și pe descoperirile arheologice din apropiere, care indică faptul că arborele are cel puțin două milenii, iar probabilitatea ca acesta să aibă aproximativ 4.000 de ani este mare. O echipă condusă de geneticianul plantelor Aureliano Bombarely a venit în 2021 să efectueze o serie de cercetări.

Aceștia au utilizat secvențierea ADN pentru a afla mai multe despre originile măslinului din Vouves. Lucrând alături de specialiști de la organizații precum Hellenic Agricultural Organization ELGO DIMITRA și Cyprus Institute, ei au prelevat probe de lemn din partea superioară și inferioară a arborelui.

Ce au arătat rezultatele analizelor menite să determine vârsta măslinului din Creta

Rezultatele au arătat că măslinul este, de fapt, un altoi, având un trunchi sălbatic la bază și un soi cultivat, cunoscut sub denumirea de Mastoidis sau Tsounati, deasupra.

În termeni simpli, altoirea presupune unirea unei ramuri productive de măslin cu un trunchi robust și mai vechi pentru a obține cele mai bune calități ale ambelor elemente.

Studiul publicat în revista „Plants” sugerează că măslinul din Vouves reprezintă o mărturie vie a momentului în care oamenii din zona Mediteranei au început să domesticească măslinii sălbatici pentru a-i transforma în culturi productive.

Măslinul a devenit o atracție pentru turiștii care merg în Creta

Ano Vouves, satul natal al măslinului, este situat la circa 30 de kilometri vest de orașul Chania, într-un peisaj de dealuri, case de piatră și plantații vaste de măslini. Pentru a ajunge aici, vizitatorii trebuie să parcurgă drumuri înguste și să treacă pe lângă ferme și mici altare de drum, până ajung în piața satului. Simplitatea acestui loc îi conferă un farmec aparte.

Lângă măslin se află Muzeul Măslinului din Vouves, amenajat într-o casă tradițională din secolul al XIX-lea, donată de municipalitatea din Platanias. Muzeul expune pluguri de lemn, prese de ulei și unelte manuale folosite de fermierii cretani până la mijlocul secolului trecut.

Vizitatorii se pot bucura de o plimbare printre exponate și de mirosul autentic al uleiului de măsline. Intrarea în muzeu este gratuită, iar locul este deschis zilnic pe parcursul sezonului turistic. Măslinele au și o serie de beneficii pentru organism și pentru sănătate, însă este bine să fim atenți când le consumăm.

Familiile se plimbă între expoziții și măslin, opresc pentru a face fotografii sau pentru a gusta uleiul de măsline local, produs din soiul Kolymbari, în cafenelele din apropiere. Majoritatea ghidurilor recomandă vizitele dimineața devreme sau la apus, când lumina soarelui scoate în evidență detaliile trunchiului sculptural, iar temperaturile sunt mai suportabile.