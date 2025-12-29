Nu ar trebui să poată fi posibil să ocupi atâți ani funcții la vârf în statul român, deși în urma ta ai lăsat peste tot dezastru. Nu pot să mi-l închipui pe Predoiu ministru de interne în Danemarca, dacă ar fi făcut din justiția din Danemarca tot ce a făcut din românească.

Un individ cu sensibilitatea socială a lui Bolojan n-ar fi depășit condiția de măcelar într-un land mai răsărit din Germania.

Nicușor Dan ar fi condus vreun institut de matematică, la bulgari. Simion ar fi fost șef de galerie la o echipă de provincie din Polonia.

Ciolacu ar fi vândut covrigi și semințe pe stadioane la sârbi. Ponta e greu de spus ce ar fi putut face. Sunt peste șapte miliarde de pământeni și Ponta l-a ales pe tov. gen. dr. analf. plag. G. Oprea să-i boteze copilul. E greu la Ponta.

România e în halul în care e pentru că ridicolul nu e sancționat niciodată. O lume de haite și de triburi. O lume de „noi” și „ei”. O lume pe dos.

Singura coaliție mereu în vigoare la români e monstruoasa coaliție dintre hoți și proști. Restul e gargară.

La români, nimic nu te compromite niciodată. O să reapară și Moșteanu, nu vă temeți. Drulă poate să piardă o mie de alegeri și tot o să fie luat în considerare pentru funcții de top. Ghinea o să rămână pururi eminență cenușie.

Ai miniștri în România care nu știi ce legătură ar putea avea cu ministerul pe care îl conduc. Politruci de carieră, care au făcut aport la penali, au umplut anticamera penalului Dragnea și i-au cărat servieta penalului Neacșu. Și acum – miniștri!

Cum poate fi luată România în serios ca țară când e penibilă și când te uiți la putere, și când te uiți la opoziție, și când te uiți la bietul cetățean mediu statistic, care cu excepția considerabilă a TikTok-ului n-are altă sursă de cunoaștere în viață.

Cel mai mult, firesc, mă dezgustă politicile din „cultură” (vorba vine – cultură). Până la urmă va trebui efectuată și schimbarea de nume adecvată, termenul cultură urmând să fie înlocuit cu coprocultură și să unim astfel forma de fond.

A ajuns un șomer de carieră ca Șică Orban să fie vocea rațiunii în politica românească, nu știu dacă înțelegeți. Și Băsescu să fie mai lucid decât regiuni întregi din țara românească de cum dă tulburelul și apare guru G. cu citate noi din Stăpânul Inelelor. Băsescu, oameni buni, Băsescu! Asta este situația, n-are minte nația.