1. Căzi

Pictarea unei căzi utilizând vopsea impermeabilă poate părea o idee tentantă. Totuși, experții recomandă să lăsați această sarcină în seama profesioniștilor. Motivul este că nici o vopsea nu poate rezista cu adevărat la umiditatea și căldura constantă la care este expusă o cadă, relatează The Spruce.

„Potencialul de creștere a mucegaiului face ca aceasta să fie o sarcină pentru o echipă profesionistă”, avertizează Anthony Lara, specialist în vopsire.

2. Mânere și butoane de uși

Stilurile se schimbă de-a lungul timpului și de la o persoană la alta. Butoanele strălucitoare de aur de ieri nu mai sunt pe gustul esteticii moderne, care favorizează tonurile mai atenuate. Deși economisirea banilor poate fi atrăgătoare, vopsirea acestor obiecte nu este recomandată.

„Vopseaua nu aderă bine pe un obiect metalic cu suprafață lucioasă, iar expunerea constantă la transpirația mâinilor poate compromite cu ușurință calitatea finisajului”, spune Lara.

3. Pardoseli

Zonele cu trafic intens nu sunt potrivite pentru renovări prin vopsire. Chiar și cu un strat de sigilare, rezultatul nu va fi durabil. Pardoselile, cum ar fi cele din beciuri, nu vor rezista mai mult de un an dacă sunt acoperite cu vopsea.

„Ar fi mai bine să înlocuiți pardoseala din beci; vinilul este o alegere mai bună, fiind accesibil și ușor de instalat”, spune Rick Berres, un meșter profesionist.

4. Electrocasnice

Electrocasnicele, fiind utilizate frecvent, nu sunt potrivite pentru vopsire. Suprafețele vopsite pot să se cojească și să se deterioreze rapid, necesitând reparații.

Mai mult, aplicarea vopselei pe obiecte care funcționează cu electricitate poate fi periculoasă, deoarece majoritatea vopselelor sunt inflamabile.

5. Antichități

Obiectele din epoci trecute au un aspect particular, care nu se potrivește întotdeauna cu stilurile moderne. Totuși, detalii lor unice sunt motivul principal pentru care sunt apreciate.

„Odată ce acoperiți aspectul și patina istorică, schimbați ceea ce ar putea fi cel mai atractiv la piesă”, explică experții.