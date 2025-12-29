În cadrul emisiunii, Emilia Popescu a făcut unele previziune despre 2026, afirmând că este Anul Calului de Foc.

„Acum se pare că intrăm într-o perioadă: Calul de Foc. Eu sunt Cal de Foc! O dată la 60 de ani vine Anul Calului de Foc. Este și nărăvaș, și ambițios, și greu de stăpânit. Trebuie să vezi oportunitatea. Pentru tine este bine, pentru altul care nu o vede, e cădere. Anul care urmează va fi bun pentru oamenii cu ochii deschiși și cu simțurile treze. Eu mă străduiesc să am un an bun. Eu trebuie să fiu atentă la oameni, pentru că mă păcălesc că sunt mai buni decât în realitate”, a spus actrița în fața lui Marius Manole.

În cadrul emisiunii „Întrebarea Mesei Rotunde”, prezentată de Marius Manole, Emilia Popescu a vorbit și despre sărbătoarea Crăciunului, relația cu fiica ei, anul care aproape a trecut, dar și cum e viața fără partener.

Actrița a făcut referire și la momentul în care în presă s-a vorbit că „Emilia Popescu trăiește într-o sărăcie lucie”.

„Era un fragment dintr-un interviu de acum 10 ani, când erau salariile foarte mici. Și au scos din context! Povesteam cum o fată chelneriță la Trattoria avea salariul mai mare decât îl avea un actor. De aici au tras concluzia că trăiesc în sărăcie lucie. Și mai e un fake news, că m-am măritat”, a afirmat Emilia Popescu.