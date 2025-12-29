Libertatea a studiat motivarea deciziei prin care Tribunalul Arad a decis că familia lui Momiță trebuie să evacueze clădirea asupra căreia statul român a devenit proprietar în 2023, pe baza Decretului de naționalizare a averilor din 1950.

Primăria a obținut radierea din cartea funciară

Intrată în proprietatea lui Bona Momiță și a soției sale, Elisabeth, în baza unor contracte care au fost anulate în procesul penal în care Ionel Sandner, alias Ionelaș Cârpaci, a fost condamnat definitiv în 2016, clădirea situată în Timișoara, pe bulevardul Constantin Diaconovici Loga, nr. 52, a intrat în proprietatea statului român în 2023, printr-un artificiu juridic al Primăriei Timișoara.

Palatul din Timișoara ocupat de familia lui Momiță

Uzând de sentința penală din cazul lui Ionelaș Cârpaci, dar și profitând că decretul de naționalizare a averilor din anul 1950 nu a fost abrogat, Primăria Timișoara a obținut radierea familiei Momiță din cartea funciară și intabularea statului român asupra clădirii de pe Loga, 52.

În urma acestor demersuri, Primăria Timișoara a deschis, la Judecătoria Timișoara, un proces de evacuare. Așa cum Libertatea a arătat, litigiul a fost strămutat la Arad, la cererea ocupanților clădirii.



În primă instanță, Judecătoria Arad a respins cererea de evacuare, arătând, printre altele, că în cartea funciară este înscris ca proprietar statul român și ca titular al dreptului de administrare Comitetul Provizoriu al Sfatului Popular al Municipiului Timișoara, iar „reclamanții nu au efectuat procedurile necesare pentru a se reactualiza în favoarea acestora dreptul de administrare, care este înscris și în prezent în favoarea unei entități care ține de istorie”.

Sentința a fost atacată cu apel la Tribunalul Arad, care a admis cererea Primăriei Timișoara și a dispus evacuarea palatului.

Apărarea lui Momiță

În procesul judecat în primă instanță la Judecătoria Arad și în apel la Tribunalul Arad, familia Momiță s-a apărat spunând că a cumpărat casa cu bună-credință, iar statul român nu ar fi adevăratul proprietar. De asemenea, avocații lui Momiță au susținut că Primăria Timișoara nu are calitate procesuală, că evacuarea ar încălca hotărâri judecătorești anterioare și că procesul de evacuare ar trebui suspendat până la finalizarea altor dosare aflate pe rol.

Bona Momiță

Bona Momiță a mai arătat în proces că în cazul naționalizării, măsură aplicată în cazul de față, ar fi trebuit să fie considerați chiriași ai clădirii intrate în proprietatea statului. În plus, familia Momiță a mai spus că a investit în clădire aproximativ 1,8 milioane de euro, pe baza unor autorizații emise de Primăria Timișoara.

Verdictul definitiv al instanței

Tribunalul Arad a dispus evacuarea clanului Momiță, invocând în primul rând că proprietar al clădirii este statul român, administrator Primăria Timișoara, iar actualii ocupanți nu au niciun titlu „care să justifice folosința imobilului”.

Momiță a invocat în proces o sentință a Înaltei Curți de Casație și Justiție din 2016, prin care s-a dispus intabularea familiei lenciu Gheorghe și lenciu Rozalia, „și nu înscrierea dreptului de proprietate al statului român sau al Primăriei Timișoara”.

„Tribunalul apreciază că atâta vreme cât încheierea de carte funciară (n.r. – din 2023, pe numele statului român) nu a fost anulată ori nu s-a constatat nulitatea acesteia, actul își produce efectele, iar presupusa nelegalitate ori neconformitate cu decizia penală nicidecum nu poate fi analizată în prezenta procedură”, se arată în decizia definitivă a Tribunalului Arad.

Tribunalul Arad a mai reținut că, prin sentința de condamnare a lui Ionelaș Cârpaci, s-a stabilit că „nici unul dintre dobânditori nu a fost de bună-credință”, acesta fiind și motivul pentru care contractele au fost anulate.

„Susținerile pârâților privind buna lor credință și drepturile lor consolidate în calitate de constructori se constată a fi total neîntemeiate, la fel și cele ce privesc pretinsul comportament contradictoriu al Primăriei Timișoara, în condițiile în care cele patru autorizații de construire au fost eliberate între anii 1998 și 2002, deci mult anterior pronunțării hotărârilor penale amintite”, au mai subliniat judecătorii care au dispus evacuarea familiei Momiță.

De ce a fost refuzată suspendarea procesului de evacuare

Pentru că pe rol sunt mai multe procese, inclusiv o cerere de revendicare în baza Legii 10 formulată de moștenitorii foștilor proprietari (familia Ienciu), tribunalul s-a pronunțat și asupra acestui aspect, respingând cererea de suspendare cu justificarea că situația va fi întoarsă în favoarea lor dacă ocupanții vor câștiga procese ulterioare.

„În ipoteza admiterii acțiunilor pârâților ce au ca obiect plângeri împotriva încheierilor de carte funciară, pretenții și retrocedare în baza Legii 10/2001, ceea ce ar avea drept urmare pierderea dreptului de proprietate al statului român și dobândirea dreptului lor de proprietate asupra imobilului în litigiu, aceștia beneficiază de dispozițiile art. 723 Cod Procedură Civilă ce reglementează dreptul la întoarcerea executării, astfel că nu le este încălcat dreptul la un proces echitabil”, se mai arată în sentința definitivă a Tribunalului Arad, studiată de Libertatea.

Ce urmează în disputa Momiță-Fritz

Potrivit surselor Libertatea, chiar dacă Primăria Timișoara are o sentință definitivă de evacuare a familiei Momiță, până la intrarea cu executorul și cu jandarmii în clădire mai sunt câțiva pași. Prima mutare pe care trebuie să o facă primăria, a explicat un specialist, este să se adreseze unui executor pentru punerea în aplicare a sentinței emise de Tribunalul Arad.

Dominic Fritz. Foto: Facebook

După asta, urmează o cerere în instanță de încuviințare a executării silite. Dacă aceasta va fi admisă, executorul trebuie să emită o somație prin care să îi dea ocupantului clădirii un termen (care poate fi și de 24 de ore) pentru eliberarea imobilului. La expirarea acestui termen, executorul poate intra în clădire cu jandarmii.

Susține că a investit 1,8 milioane de euro

Având în vedere că pe rol sunt alte procese, este de așteptat ca Momiță să formuleze în instanță o contestație la executare prin care să ceară suspendarea evacuării. Pentru a bloca intrarea în clădire cu jandarmii, Momiță Bona a deschis deja un proces de „asigurare dovezi”.

În acest proces, pentru care nu a fost stabilit încă un termen, Momiță susține că a investit în clădire 1,8 milioane de euro, iar bunurile trebuie inventariate și evaluate.

Pe de altă parte, surse Libertatea au explicat că, stabilindu-se prin sentința de la Tribunalul Arad că Momiță ocupă palatul de pe Loga, 52 fără niciun titlu, evacuarea se poate face și în plină iarnă. „Încă nu-i bătut cu ciocanul”, a declarat Bona Momiță, pentru Libertatea, după pronunțarea sentinței finale de evacuare, înainte de redactarea motivării.

