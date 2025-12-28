UPDATE 17:15 – Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a anunţat că incendiul este monitorizat în mod constant prin reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului şi prin alte structuri subordonate. Potrivit sursei citate, suprafaţa afectată este de aproximativ 2.000 de metri pătraţi, iar la faţa locului ard instalaţii, centrale termice, ţevi şi fitinguri din materiale plastice. Cauza incendiului rămâne necunoscută până în prezent.

Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au transmis că nu au fost înregistrate depăşiri semnificative ale valorilor de particule în suspensie în aer, conform datelor staţiilor fixe din apropierea locului incendiului. În plus, un autolaborator mobil al Direcţiei Judeţene de Mediu Bucureşti a fost amplasat într-o zonă rezidenţială din proximitatea depozitului, pe direcţia de deplasare a norului de fum, pentru monitorizare în timp real.

„Calitatea aerului este monitorizată în timp real. Autolaboratorul mobil al Direcţiei Judeţene de Mediu Bucureşti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Mediu şi Arii Protejate – ANMAP a ajuns în teren, a fost amplasat într-o zonă rezidenţială din proximitatea amplasamentului incendiat, pe direcţia de deplasare a norului de fum, şi a început monitorizarea în timp real a calităţii aerului. La acest moment, datele înregistrate de staţiile fixe din proximitate nu indică depăşiri semnificative ale valorilor de particule în suspensie“, a transmis Garda de Mediu.

Meteorologii au indicat că vântul bate predominant din sector vest-nord-vest, cu rafale de până la 50-60 km/h, ceea ce face ca norul de fum să se deplaseze către est-sud-estul Bucureştiului. Autorităţile recomandă locuitorilor din zonele afectate să urmeze cu stricteţe mesajele RO-Alert şi să limiteze expunerea în aer liber.

UPDATE 15:30 – În prezent, incendiul este localizat, iar suprafața totală afectată este de aproximativ 6.300 mp, incluzând depozitul și spațiul exterior aferent, unde erau depozitate materiale combustibile, a mai transmis ISU.

UPDATE 15:10 – ISU anunță că a mărit numărul autospecialelor de stingere cu care se intervine la incendiul de pe Bulevardul Iuliu Maniu din București.

„Pentru protecţia pompierilor, la caz se acţionează pentru stingere cu roboţi, având în vedere pericolul de prăbuşire a elementelor de structura ale construcţiei, precum şi a produselor depozitate în stive. Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă, raportat la suprafaţă mare a spaţiului afectat de incendiu, a fost suplimentat dispozitivul de intervenţie. În acest moment se acţionează pentru localizarea şi lichidarea incendiului cu 24 autospeciale de stingere, 3 autoscari, 3 echipaje descarcerare, 3 SMURD şi autospecială cu roboţ”, precizează ISU Bucureşti – Ilfov.

Știrea inițială

Pompierii intervin cu 16 autospeciale de stingere și o autospecială de transport roboți.

„Incendiul se manifestă în interiorul unui spațiu de depozitare, pe o suprafață de aproximativ 800 mp. Ard materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile”, a transmis ISU.

Pentru a controla flăcările, a fost creat un dispozitiv circular de intervenție. De asemenea, populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert din cauza degajărilor masive de fum.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la un spațiu de depozitare, situat pe Bulevardul Iuliu Maniu, sector 6, București”, a mai anunțat ISU București-Ilfov.

Un martor din sectorul 6 din București spune că pe stradă, în zona incendiului, nu se mai poate respira.

Depozitul în cauză are înălțimea de 11 metri, iar materialele din interior sunt depozitate în stive de 10 metri.

Martorii spun că norul de fum a ajuns în zona Gorjului. Pentru informarea populaţiei din sectoarele 5 si 6 a fost emis un nou mesaj RO-Alert.

În exteriorul depozitului sunt depozitate materiale combustibile, asftel existând pericolul de extindere.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate 16 autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, autospeciala de transport roboți, Detașamentul Special de Salvatori și trei ambulanțe SMURD.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis că în prezent nu există victime în urma acestui incendiu și a venit cu o serie de recomandări pentru populația din zonă.

„Până la acest moment nu au fost raportate victime. Misiunea este în dinamică, iar echipele de intervenție acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea efectelor asupra zonelor învecinate.

Recomandări pentru populație:

evitați zona afectată

persoanele din apropiere sunt rugate să închidă ferestrele și sistemele de ventilație pentru a reduce riscul de intoxicare cu fum

respectați indicațiile autorităților”, a declarat Alexandru Rogobete, duminică, pe pagina de Facebook.