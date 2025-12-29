Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR: Pensia va fi mai mică ca pe vremea lui Ceaușescu

Patru din cei nouă judecători ai CCR nu au ajuns până acum la ședință.

CCR a amânat din nou din lipsă de cvorum o decizie asupra proiectului de lege privind pensiile magistraților și vârsta d epensionare

Președinta CCR: Studiile de impact nu sunt un criteriu pentru a analiza constituționalitatea legilor

Ministrul Justiției: CCR trebuie să explice clar de ce nu s-a realizat din nou cvorumul

Premierul Bolojan ceruse anterior CCR să ia o decizie până la 1 ianuarie când dorea ca legea să intre în vigoare pentru a răspunde cerințelor UE privind fondurile din PNRR.

12:15 - Acum 52 minute Președintele Senatului: Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, declară luni că amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj. El precizează că reforma pensiilor înseamnă sfârşitul privilegiilor, iar asta probabil deranjează şi nu pot permite jocuri politice, mai ales cu o miză atât de importantă. Abrudean mai spune că premierul Ilie Bolojan nu va ceda în faţa presiunilor şi nici Partidul Naţional Liberal nu o va face, potrivit News.ro. „Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj. Respectăm rolul Curţii Constituţionale, dar România are nevoie de o decizie clară care să permită continuarea reformelor asumate”, a scris preşedintele Senatului pe Facebook.

12:10 - Acum 57 minute Ministrul Apărării, Radu Miruţă: CCR, vă cam bateţi joc şi duceţi în derizoriu importanţa instituţiei! Ministrul Apărării, Radu Miruţă, critică luni judecătorii Curţii Constituţionale, după o nouă amânare a deciziei pe legea pensiilor magistraţilor. Miruţă îi acuză pe judecătorii care au boicotat şedinţa că îşi bat joc şi duc în derizoriu importanţa instituţiei. „CCR, vă cam bateţi joc şi duceţi în derizoriu importanţa instituţiei! Nu se poate sa fii judecător CCR şi să ieşi din sală de 2 ori pentru a nu face cvorum, pe o temă cu impact major pentru România”, a scris Radu Miruţă pe Facebook. „Judecaţi şi asumaţi-vă, nu vă bateţi joc!”, mai spune ministrul Apărării. Radu Miruță. Foto: Livertatea / Vlad Chirea

11:07 - Acum 2 ore Ministrul Justiției: CCR trebuie să explice clar de ce nu s-a realizat din nou cvorumul Radu Marinescu a refuzat să se pronunțe asupra acestei noi amânări a CCR și a boicotului judecătorilor numiți de PSD, spunând doar că CCR este un organism politico-judiciar și trebuie să lămurească această situație.

10:47 - Acum 2 ore Augustin Zegrean, fost judecător CCR: „Judecătorii nu s-au prezentat fiindcă nu vor legea asta” Augustin Zegrean a fost întrebat, luni, la Digi 24, după anunţul preşedintelui CCR Simina Tănăsescu privind o nouă amânare, de ce nu au venit la şedinţă cei patru judecători care au părăsit duminică şedinţa. „Pentru că nu vor să voteze această lege”, a răspuns tranşant Augustin Zegrean, adăugând: „Şi doamna preşedintă a Curţii nu ştiu ce a făcut, ce n-a făcut, dar este judecător raportor şi raportul a apărut prin calculatoare, toată lumea l-a citit. Şi din raport, evident, rezultă că este pentru respingerea sesizării. Şi atunci sigur că ei nici nu mai au de ce să vină, că nu i-a mai întrebat nimeni”, citează News.ro. Referitor la existenţa unui studiu de impact solicitat de către cei patru judecători CCR, Zegrean a spus că de acesta „este nevoie întotdeauna”.

10:45 - Acum 2 ore Președinta CCR: Studiile de impact nu sunt un criteriu pentru a analiza constituționalitatea legilor Simina Tănăsescu s-a referit şi la speculaţiile apărute în spaţiul public că judecătorii numiți de PSD au refuzat participarea invocând lipsa unui studiu de impact. „Dar pentru că am văzut în presă speculaţii legate de un eventual studiul de impact, trebuie să precizez: studiul de impact e un document premergător în adoptarea actelor normative, e reglementat de legea 24/2000, nu e o noutate. Şi nu fac altceva decât să precizez informaţii care sunt cunoscute în spaţiul public pentru că sunt publicate deciziile noastre în Monitorul Oficial. Curtea Constituţională are o constantă jurisprudenţă, în sensul că studiile de impact nu sunt criteriu pentru analiza constituţionalităţii legilor. E o opinie majoritară, opinia minoritară crede că studiile de impact ar putea fi utile în analiza controlului. Dar asta e jurisprudenţa în momentul de faţă, deci studiile de impact nu sunt relevante în analiza noastră”, a mai transmis Simina Tănăsescu. În 2025, instituția a înregistrat aproximativ 4.700 de dosare și a emis în jur de 600 de decizii. Foto: Hepta

10:41 - Acum 2 ore CCR a amânat din nou din lipsă de cvorum o decizie asupra proiectului de lege privind pensiile magistraților și vârsta d epensionare „Am constatat şi astăzi, ca şi ieri, că nu a fost întrunit cvorumul”, a declarat președinta CCR, Simina Tănăsescu. „Am constatat şi astăzi, ca şi ieri, că nu a putut fi întrunit cvorumul, dar trebuie precizat că, în şedinţa care a fost stabilită pentru data de 28 decembrie, plenul a început în formaţie completă, el s-a diminuat pe parcursul şedinţei. Astăzi n-a putut fi întrunit deloc. Pentru că am constatat, am citit, mai citesc şi eu presa, am constatat în presă că unii dintre dumneavoastră au lansat şi unele speculaţii legate de o posibilă amânare a pronunţării sau întreruperea deliberărilor, pot să fac precizări şi în acest sens. Prevederea legală stabileşte că întreruperea deliberărilor poate fi realizată dacă din punct de vedere, procedural este cerută de un judecător, iar pe fond, cererea este justificată pentru o mai bună studiere a problemelor care formează obiectul dezbatării. Nu pot nici să confirm, nici să infirm nimic legat de vreo astfel de solicitare, întrucât şedinţa de deliberări nu s-a terminat de ieri până astăzi şi nu o să se termine până la următorul termen”, a declarat Simina Tănăsescu, potrivit News.ro. Tănăsescu a precizat că ea era singurul judecător al Curţii care avea concediu în această perioadă, dar că şi l-a întrerupt tocmai pentru şedinţa referitoare la Legea pensiilor magistraţilor. Cei patru judecători numiți de PSD au motivat lipsa lor de la ședință deoarece guvernul nu a prezentat și un studiu de impact privind reducerea pensiilor magistraților. CCR a amânat decizia pentru 16 ianuarie, ora 10.00.

10:24 - Acum 3 ore Judecătorii numiți de PSD nu au intrat în sală boicotând ședința În sală se află doar judecătorii Dacian Dragoș, Simina Tănăsecu, Iuliana Scântei, Csaba Astalosz și Mihaela Ciochină. Lipsesc cei 4 judecători propuși de PSD – Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc, relatează Hotnews.

10:09 - Acum 3 ore Patru din cei nouă judecători ai CCR nu au ajuns până acum la ședință. CCR este pe cale să amâne pentru a treia oară din lipsă de cvorum luarea unei decizii privind proiectul de lege care vizează pensiile și vârsta de pensionare a magistraților.

10:02 - Acum 3 ore Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR: Pensia va fi mai mică ca pe vremea lui Ceaușescu Fostul judecător al CCR, Petre Lăzroiu, spune că proiectul de lege privind pensiile magistraților este discriminatoriu și va fi respins. Lăzăroiu argumentează că modificările privesc doar categoria magistraților și nu și pe celelalte beneficiare de pensii speciale. Acesta mai spune că scăderea reala a pensiei magistraților va fi în realitate de 50%, procent „mai mic chiar și decât pe vremea lui Ceaușeșcu”. Lăzăroiu a stârnit revoltă pe internet după ce a declarat anterior, la B1 TV, că pensia sa de 10.000 de euro nu este prea mare. Fostul magistrat a mai adăugat nemulțumit că, înainte de pensionare, avea doar un salariu de 12.000 de euro pe lună. Patru judecători CRR numiți de PSD au părăsit ședința pentru a nu se face cvorum Decizia privind pensiile speciale ale magistraților a fost amânată pe 28 decembrie din lipsă de cvorum după ce patru judecători CCR numiți de PSD au părăsit intenționat ședința. Potrivit Digi24, cei patru judecători propuși de PSD – Bogdan Licu, Gheorghe Stan, Cristian Deliorga și Mihai Busuioc – au ieșit din sală și nu s-au mai întors. „Obiecţia de neconstituţionalitate a legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu – amânare pentru mâine”, au transmis duminică reprezentanţii CCR. Ce prevede proiectul de lege propus de Guvernul Bolojan privind cuantumul pensiei magistraților și vârsta de pensionare Guvernul României și-a asumat răspunderea în Parlament, la 2 decembrie 2025, pentru un proiect de lege care modifică regimul pensiilor de serviciu, cu accent pe condițiile de pensionare ale magistraților și pe modul de calcul al acestora. Inițiativa a fost adoptată în ciuda avizului negativ al Consiliului Superior al Magistraturii, după ce o versiune anterioară a legii fusese declarată neconstituțională de Curtea Constituțională. Vârsta minimă de pensioanre va urca treptat la 65 de ani Printre principalele prevederi se numără alinierea vârstei de pensionare la standardele din sistemul public de pensii. Până la finalul anului 2026, vârsta minimă de pensionare va fi de 49 de ani, iar vechimea necesară va trebui să fie de cel puțin 35 de ani. Ulterior, vârsta de pensionare va crește gradual, pentru fiecare generație, până la atingerea pragului de 65 de ani. Pensia netă nu va putea depăși 70% din venitul net În ceea ce privește cuantumul pensiei, acesta va reprezenta 55% din baza de calcul, definită ca media indemnizațiilor brute lunare și a sporurilor aferente ultimelor 60 de luni de activitate. Totodată, pensia netă nu va putea depăși 70% din venitul net obținut în ultima lună de activitate. Legea introduce și restricții privind acordarea bonificației de 1% și actualizarea pensiilor de serviciu, aplicabile doar persoanelor care au deja decizii de pensionare sau îndeplinesc condițiile legale înainte de intrarea în vigoare a noilor reglementări. Ce contestă magistrații la proiectul de lege al guvernului Bolojan Pe 5 decembrie 2025, ICCJ a decis în unanimitate să sesizeze CCR pentru a verifica constituționalitatea noii legi privind pensiile magistraților. Judecătorii contestă justificarea urgenței proiectului, susținând că Jalonul 215 din PNRR a fost interpretat greșit: Comisia Europeană ar fi cerut doar supraimpozitarea pensiilor speciale, nu modificarea modalităților de pensionare. Ei acuză Executivul că nu a prezentat date concrete privind impactul economic al legii și că utilizarea unor termeni juridici noi și nedefiniți creează incertitudine, încălcând principiul securității juridice și obligația constituțională de claritate a reglementărilor. Magistrații atrag atenția și asupra efectelor discriminatorii ale legii, subliniind că standardul minim de calcul al pensiilor pentru ei este mult inferior celorlalte categorii cu statut constituțional garantat, iar plafonarea la 70% din venitul net afectează în mod semnificativ beneficiile. Ei susțin că legea ar „anula de facto pensiile de serviciu”, reducând considerabil drepturile celor care nu îndeplinesc condițiile de pensionare la momentul intrării în vigoare și riscând ca pensiile generațiilor viitoare să fie chiar inferioare celor din sistemul public. Ce soluții are guvernul dacă CCR respinge proiectul privind pensia și vârsta de pensionare a magistraților Decizia CCR de pe 29 decembrie va fi crucială pentru viitorul pensiilor din justiție și pentru respectarea angajamentelor asumate prin PNRR. Dacă legea va fi declarată neconstituțională, Guvernul va trebui să reanalizeze proiectul și să găsească o soluție care să respecte atât Constituția, cât și cerințele europene, iar efectele asupra sistemului de pensii din România rămân incerte.

