Horoscop Berbec – 29 decembrie 2025:

Este o zi care vine cu o energie nouă, care te va ajuta să consolidezi liniștea din familie, cea pe care ai obținut-o cu mari eforturi. Vei avea ocazia să înțelegi la ce este bine să renunți și ce să încurajezi de acum înainte.

Horoscop Taur – 29 decembrie 2025:

Începe o perioadă în care va conta mai mult cine îți oferă liniște, calm și te încurajează. Va trece în plan secund tot ce te întristează sau te împiedică să îți atingi cele mai îndrăgite scopuri.

Horoscop Gemeni – 29 decembrie 2025:

O schimbare subtilă, dar binevenită, îți va permite să renunți mai ușor la anumite poveri, de exemplu la grijile exagerate legate de resurse, de împărțirea lor sau de soarta unor afaceri în care ești implicat.

Horoscop Rac – 29 decembrie 2025:

Primești o susținere mai clară și mai calmă de la partenerii importanți, în special din cuplu. Este important, chiar dacă nu schimbă ceva evident, pentru că te vei simți mai bine și asta contează.

Horoscop Leu – 29 decembrie 2025:

Este un moment bun pentru a te ocupa de organizarea treburilor de zi cu zi. Vei avea mai multă liniște sufletească, știind că te-ai pus pe treabă, chiar dacă nu vei reuși mare lucru din prima zi.

Horoscop Fecioară – 29 decembrie 2025:

Se instalează o oarecare răceală în relațiile cu cei dragi, ca și cum ai vrea să ții mai mult pentru tine din tot ce ai putea să le dăruiești. Poate fi o alegere bună, atâta timp cât vei avea grijă să menții un oarecare echilibru.

Horoscop Balanță – 29 decembrie 2025:

O alegere foarte bună ar fi să te ocupi chiar tu de liniștea casei tale. Dacă aștepți un salvator, nu vei avea parte de ea și vei pierde timp prețios, pe care l-ai putea folosi într-un mod constructiv.

Horoscop Scorpion – 29 decembrie 2025:

S-ar putea să observi o schimbare subtilă în felul în care se manifestă cei din anturajul apropiat față de tine, o anumită răceală care mărește distanța dintre voi. O poți lăsa așa, dacă îți convine sau poți încerca să o micșorezi.

Horoscop Săgetător – 29 decembrie 2025:

Se schimbă ceva în atitudinea ta față de cheltuieli, venituri și tot ce ține de folosirea resurselor de care dispui. Este important să ții sub control și gândurile negre și speranțele exagerate.

Horoscop Capricorn – 29 decembrie 2025:

Începând de astăzi, calitatea relațiilor pe care le ai cu ceilalți va depinde puțin mai mult de tine, de felul în care te exprimi față de ei. Ai șansa de a construi relații solide și sincere cu toți cei din jurul tău.

Horoscop Vărsător – 29 decembrie 2025:

Vei avea impresia clară că nu mai poți controla anumite relații și nici evenimentele pe care încercai să le schimbi cu ajutorul acelor persoane. Este și aceasta o etapă din viață, la care ești nevoit să te adaptezi.

Horoscop Pești – 29 decembrie 2025:

S-ar putea să ai nevoie de o schimbare de atitudine față de persoanele pe care nu le agreezi prea mult. Dacă accepți să te detașezi de ei, s-ar putea să descoperi că le înțelegi dorințele și intențiile.