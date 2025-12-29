Racheta care a declanșat dezastrul

Un vecin, și el fermier, a aprins o rachetă luminoasă pe terenul său, chiar în fața casei, la o fermă din Germania. Potrivit datelor din dosar, racheta a fost fixată într-un morman de zăpadă înainte de a fi aprinsă.

După lansare, racheta s-a ridicat aproximativ cinci metri pe verticală, apoi a deviat lateral. Aceasta a pătruns printr-o fantă de aproximativ 67-87 de milimetri, aflată între peretele exterior și acoperișul unei șuri situate la circa 12 metri distanță. Odată ajunsă în interior, racheta a explodat și a provocat un incendiu.

Întregul complex al fermei a ars

Focul s-a extins rapid și a cuprins întregul complex al fermei. Au ars șura, depozitul de cereale, cotețele, cocina de porci, casa de locuit și garajele.

Asigurătorul fermierului păgubit a achitat inițial despăgubirea. Ulterior însă, compania de asigurări a cerut recuperarea sumei de 417.720,91 de euro de la vecinul care a aprins artificiile, potrivit informațiilor publicate de Agrarheute.com.

Procese în lanț și decizii diferite

Cazul a ajuns în instanță și a fost judecat succesiv de mai multe instanțe. Tribunalul regional a respins cererea asigurătorului. Curtea regională superioară a respins și ea răspunderea delictuală a vecinului, dar a admis, în principiu, existența unui drept de compensare, independent de culpă.

Asigurătorul a susținut că vecinul ar fi trebuit să păstreze o distanță mai mare față de clădire și a invocat existența unor deschideri în șură, precum ferestre, porți sau coșuri de aerisire. Instanța de apel a considerat însă aceste argumente inadmisibile, fiind invocate prea târziu.

Verdictul Curții Federale de Justiție

Dosarul a ajuns, în cele din urmă, la Curtea Federală de Justiție din Germania. Judecătorii au decis că vecinul nu poate fi obligat să plătească despăgubiri pe baza dreptului de vecinătate, pentru că legea îl permite doar atunci când pagubele sunt provocate de o acțiune ilegală care nu putea fi evitată. În acest caz, instanța a concluzionat că aprinderea rachetei de la aproximativ 12 metri distanță nu reprezenta, în sine, un pericol clar de incendiu pentru șură.

Curtea a arătat că șura era construită din materiale care nu ard ușor, iar faptul că racheta a intrat printr-o deschidere foarte îngustă a fost un incident greu de anticipat, produs pur întâmplător. Curtea Federală a anulat decizia instanței de apel în privința dreptului de compensare și a respins această pretenție. În ceea ce privește cererea de despăgubiri, cauza a fost retrimisă instanței de apel pentru a fi reanalizată.