Iată zece locuri din Europa pe care turiștii ar trebui să le evite în 2026, potrivit analizei publicate la finalul anului 2025, de Telegraph.

1. Balconul Julietei: Un simbol romantic inventat pentru turiști

Balconul Julietei, din Verona, Italia, este considerat un loc de pelerinaj romantic, deși nu are nicio legătură reală cu Shakespeare.

Casa și balconul au fost adaptate abia în secolul XX, iar vizitatorii plătesc acum o taxă pentru a vedea un decor fictiv.

Curtea care adăpostește statuia Julietei și balconul este mereu plină de turiști. Foto: Ioana Ion

Concret, autoritățile italiene au decis ca turiștii să plătească o taxă de 12 euro pentru privilegiul de a privi balconul de piatră (care a fost adăugat clădirii în anii 1930) și „de a poza lângă o statuie de bronz care o înfățișează pe personajul fictiv Julieta (care a fost ridicată în anii 1970 ca un stimulent suplimentar pentru turiști să viziteze)”, conform sursei citate.

2. Leicester Square: Epicentrul aglomerației și al capcanelor turistice

Leicester Square, din Londra, Marea Britanie este descrisă ironic ca o „zonă de detenție turistică”.

Leicester Square este dominată de lanțuri comerciale și fast-food-uri, departe de farmecul autentic al Londrei.

Leicester Square sufocată de oameni Foto: Profimedia

3. Blue Lagoon, Islanda: Spa celebru transformat într-o experiență sufocantă

Blue Lagoon promite relaxare, dar realitatea este diferită. Experiența este comparată cu „o supă de oameni”, iar atmosfera este descrisă ca „mai apropiată de un lounge de aeroport decât de un refugiu wellness”.

„Laguna nu este o minune naturală (…), magia se evaporă mai repede decât aburul din jur.”, spune expertul în travel.

Laguna Albastră, stațiune balneară geotermală din Islanda, Reykiavik – Foto: Profimedia

4. Piatra Blarney, Irlanda: O legendă veche și o experiență… discutabilă

De secole întregi vizitatorii urcă treptele înguste, medievale ale Castelului Blarney pentru a se agăța pe spate și a săruta ceea ce este, incontestabil, o stâncă umedă.

Tradiția sărutării pietrei pentru „darul vorbirii” este considerată o invenție turistică.

Blarney Stone Foto: Profimedia

După experiență, turiștii rămân mai degrabă cu griji legate de igienă decât cu elocvență.

5. Reeperbahn, Hamburg, Germania: Faimă istorică, realitate banală

Cartierul roșu din orașul Hamburg, fost simbol al vieții de noapte, este descris astăzi ca fiind „la fel de boem ca o sală de mese de hotel ocupată de o echipă de rugby”.

Acesta se bucura de titlul de „cea mai nebună ieșire nocturnă din Europa”.

Cartierul roșu, Hamburg, Germania Foto: Profimedia

„Cluburile sale odinioară legendare se înghesuie alături de berării identice și localuri de striptease cu aspect rânced.”

6. Manneken Pis, Bruxelles, Belgia: O statuie minusculă, o dezamăgire uriașă

Manneken Pis, din capitala Belgiei, o statuie de doar jumătate de metru, atrage mase de turiști, deși experiența este considerată ușor de replicat: „leagă un furtun de un pitic de grădină și ai același rezultat”.

Manneken Pis, Bruxelles,Belgia. Foto: Profimedia

Statuia înfățișează un băiețel care urinează și datează din secolul al XVII-lea care, deși are doar o jumătate de metru înălțime.

7. Mona Lisa, Paris, Franța: Artă iconică, experiență frustrantă

Vizitatorii sunt „înghesuiți ca vitele” pentru a ajunge să vadă celebra pictură mai mult prin ecranul telefonului decât în realitate, spune expertul în turism.

Oamenii stau la coadă pentru a fotografia tabloul Mona Lisa Foto: Ioana Ion

Luvru, muzeul în care este expusă Mona Lisa, este și cel mai vizitat din întreaga lume.

8. Plimbarea cu gondola, Veneția, Italia: Romantism scump și blocaje pe canale

Pentru 30 de minute și 90 de euro, turiștii se confruntă cu „un ambuteiaj pe apă, cu tapițerie mai bună”, într-o experiență departe de liniștea promisă.

Plimbarea cu gondola, scumpă și dezamăgitoare. Foto: Ioana Ion

Deși o plimbare cu gondola în Veneția „ar trebui să fie apogeul romantismului european”, experiența este dezamăgitoare, adaugă expertul.

9. Mica Sirenă, Copenhaga, Danemarca: Una dintre cele mai mari dezamăgiri turistice din Europa

Statuia, amplasată într-o zonă industrială, este descrisă drept „chintesența anti-climaxului turistic”, iar turiștii sunt surprinși de dimensiunea sa redusă.

Statuia care o înfățișează pe Mica Sirenă a fost comandată în 1913 ca un omagiu adus lui Hans Christian Andersen.

Mica Sirenă, înconjurată pe peisajul industrial Foto: Ioana Ion

„A merge la cooperativa locală și a face o fotografie cu slănină ambalată în folie termocontractibilă este o experiență mai stimulantă și autentic daneză.”, spune Rob Crossan.

10. John OGroats, Scoția: Un „capăt de lume” care nu este ceea ce pare

Promovat greșit drept cel mai nordic punct al Marii Britanii, locul oferă în schimb „o parcare, un magazin de suveniruri și o toaletă”.

„Nu este și nu a fost niciodată cel mai nordic punct de pe continentul britanic. Această distincție se cuvine lui Dunnet Head, aflat la câțiva kilometri de-a lungul drumului.”, a punctat expertul în travel.

John OGroats, Scoția Foto: Profimedia

În contextul în care turismul european continuă să crească, experții recomandă explorarea unor alternative mai autentice, mai puțin aglomerate și cu adevărat reprezentative pentru cultura locală.