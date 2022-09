„Fac în continuare terapie de câțiva ani, atât ședințe la psiholog, cât și hipnoterapie, în ideea de a trece peste diverse traume, dar și pentru a-mi înțelege mai bine gândurile și emoțiile.

Atât eu, cât și Ramona, iar mai nou și Ilinca, facem ședințe de hipnoterapie, e important să îți depășești anumite probleme, limitări, și recomand tuturor celor care trec printr-un impas să facă asta, a declarat artistul pentru viva.ro.

Mai mult, artistul are și câteva amintiri urate cu tatăl său, care a apelat de mai multe ori la violența domestică.

,,Viața mea a fost ca un carusel, în ultimii ani am început să mă echilibrez și să îmi accept viața așa, cu experiențele avute, care m-au făcut să evoluez. Cred că nimic nu este întâmplător, așa am fost menit să am aceste experiențe, ca să devin omul de azi.

Ascult sfaturi, însă le iau în calcul doar pe cele care mi se potrivesc, cred informațiile doar după ce le verific și nu mai accept niciun reproș până nu verific clar dacă are dreptate sau nu.

Sunt foarte concentrat să fac ceea ce îmi place și ceea ce iubesc; sunt atent la familia mea, să ne dezvoltăm, să îmi ajut copiii să își atingă potențialul maxim. Cred că noi toți venim cu un bagaj emoțional în această viață și trebuie să îl consumăm, a mai spus Jorge.

