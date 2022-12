„E foarte tare, ne înțelegem ca două suflete pereche, no homo. Și în studio, dar și pe scenă. Și ca prieteni suntem apropiați, dar acolo este altă colaborare. Are momente în care e înțelept cu mine, mă învață multe, probabil și eu pe el prin prisma experiențelor pe care le avem. Suntem marfă, ne completăm foarte bine”, a declarat Jumo pentru Ego.

„El mi-a dat mie multe sfaturi. Cel mai bun sfat pe care mi l-a dat a fost: Ai grijă, viața te tratează exact cum o tratezi! S-a citat singur.

Atunci m-a prins cu vorba aceasta, mi-a făcut pielea de găină. Nu o să uit vorba aceasta niciodată. Nu că o are în piesă, ci cum mi-a zis-o atunci. În rest, artistic am furat multe de la el. Da, felul în care mă tratam pe mine în toate planurile (n.r. – ce a schimbat după sfatul primit de la Smiley). S-a văzut, am primit și un feedback”, a mai adăugat artistul.

Juno are multe planuri, dorindu-și să se mențină constant în industria muzicală. „Vreau să lansez următorul material la care lucrez, Afrodisiac, un material Afrobeat. Vreau să mă țin constant în lumea aceasta în care muncesc.

Am vrut să zic a succesului, dar nu vreau să par arogant. Da, faptul că ești în asta, faptul că stai cu oamenii care stai (n.r. – dacă simte presiune din cauza faimei). Am apucat deja să fac destul de multe chestii la un nivel mare. Se pune presiune în diferite feluri.

În primul rând, te presează ideea că ai făcut deja ceva, trebuie să rămâi la nivelul respectiv sau mai sus, dacă se poate, să nu te duci mai jos.

În rest, te presează în anumite situații, când vrei intimitate. Sunt momente în care, da, trebuie să fii tare de cap. În viață trebuie să fii tare de cap, în general. Au fost momente în care am simțit-o așa, mai puternic, dar am fost OK”, a încheiat el.

