De Iulian Budușan,

În cadrul unei campanii care îi încurajează pe utilizatori să stea acasă (#StayHome) în timpul pandemiei, YouTube va transmite o versiune karaoke gratuită a filmului de animaţie „Yellow Submarine” din 1968, inspirat de muzica The Beatles, doar pentru o zi, scrie Agerpres.

„Pentru aceia dintre voi cărora le e dor să cânte împreună, am o veste bună”, a spus Ringo Starr într-un video promoţional publicat pe Twitter. „Conectaţi-vă… pentru o sesiune specială de cântat în cor pe filmul Yellow Submarine pentru copii şi pentru cei care se simt copii. Pace şi dragoste”, a adăugat muzicianul.

Lansată în cinematografe în 2018 pentru a celebra împlinirea a 50 de ani ai filmului, ediţia „singalong” a Yellow Submarine include unele dintre cele mai iubite melodii The Beatles, precum „Eleanor Rigby”, „When I’m Sixty-Four”, „Lucy in the Sky With Diamonds”, „All You Need Is Love”, „It’s All Too Much” şi, desigur, „Yellow Submarine”.

