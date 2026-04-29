Kris Jenner a reacționat vehement la zvonurile potrivit cărora ar fi nemulțumită de liftingul facial în valoare de 100.000 de dolari, la aproape un an după intervenție. Vedeta a catalogat informațiile drept „minciuni totale” și a ținut să clarifice situația într-un episod al podcastului moderat de fiica sa, Khloé Kardashian.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

„Îl ador, este un artist"

În cadrul podcastului, Kris Jenner a respins ferm speculațiile apărute în presă, spunând că este extrem de mulțumită de rezultatele obținute și că are o relație excelentă cu medicul său, Dr. Steven Levine.

„Nu ar putea fi mai departe de adevăr. Îl ador și sunt obsedată de munca lui. Este un artist”, a declarat vedeta, subliniind că o deranjează faptul că medicul este criticat pe nedrept.

Ea a explicat că a simțit nevoia să intervină public tocmai pentru a nu afecta reputația specialistului: „Mă deranjează că oamenii dau vina pe el. Asta chiar rănește pe cineva.”

De unde au pornit zvonurile

Reacția lui Kris Jenner vine după ce, recent, au apărut informații potrivit cărora aceasta ar fi nemulțumită de rezultat și ar lua în calcul o nouă intervenție. Surse citate de presa internațională susțineau că vedeta ar considera că efectul liftingului „nu a rezistat” așa cum se aștepta.

Mai mult, aceleași surse sugerau că Jenner s-ar compara cu alte vedete de la Hollywood, precum Denise Richards sau Lori Loughlin, considerând că acestea ar avea un aspect mai întinerit.

Transformarea care a făcut valuri

Kris Jenner a dezvăluit pentru prima dată rezultatele intervenției în mai 2025, când apariția sa a stârnit numeroase reacții în mediul online. La acel moment, mulți fani au confundat-o chiar cu fiica sa, Kim Kardashian.

Ulterior, vedeta a vorbit deschis despre decizia de a apela la această procedură:

„Am făcut un lifting acum aproximativ 15 ani și am simțit că este momentul pentru un refresh. Vreau să fiu cea mai bună versiune a mea.”

Kris Jenner a subliniat că fiecare persoană are propria viziune asupra îmbătrânirii și că decizia de a apela la intervenții estetice este una personală. „A îmbătrâni nu înseamnă să renunți la tine. Pentru mine, asta înseamnă să îmbătrânesc frumos – în felul meu”, a spus ea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE