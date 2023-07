Într-o postare pe pagina ei oficială de Facebook, Andrada Precup a dezvăluit că a fost admisă la Conservator. Va studia în continuare muzica, de care e foarte pasionată. „O etapă frumoasă s-a încheiat!

Andrada Precup, studentă la Conservator

Am reușit să iau bacalaureatul cu brio, iar astăzi am aflat rezultatele admiterii la Conservator. O nouă etapă va începe de la 1 octombrie, dar până atunci… vacanțăăăăă”, a scris în mediul online Andrada Precup, care a fost felicitată de prietenii și de fanii ei.

„FELICITĂRI, minune care ești! 🎊🤗😘 D-abia aștept să te reaud cântând! 💖 Vacanță de vis să ai!!!”, „Felicitări, Andrada! Să ai mereu drumurile line, deschise către împlinirea visurilor tale!”. „Felicitări. Mult succes mai departe!! Multă energie și multă inspirație”, „Felicitări și mult succes în continuare!!” sunt câteva dintre mesajele primite pe Facebook de Andrada Precup.

„Le mulțumesc tuturor profesorilor pentru că s-au adaptat la stilul meu de lucru”

În mai, Andrada Precup a absolvit Liceul Național de Muzică „George Enescu” din București. Într-o postare pe pagina ei oficială de Facebook, ea le-a mulțumit profesorilor, dar a și postat câteva fotografii de la ultima zi de liceu. Apare cu toca pe cap alături de colegii ei și de dascăli. „Timpul a trecut, iar eu am ajuns la finalul celor patru ani de liceu”, și-a început confesiunea pe Facebook tânăra artistă.

„Ieri dimineață, mă pregăteam să merg la școală ca într-o zi obișnuită, dar când am pășit pe scena colegiului și am ascultat discursurile colegilor, profesorilor și doamnelor director, am realizat că s-a încheiat o nouă etapă. Le mulțumesc tuturor profesorilor pentru că s-au adaptat la stilul meu de lucru, pentru că mi-au oferit sprijin de fiecare dată, dar nu în ultimul rând, îi mulțumesc doamnei Dana Bartzer, pentru că a pășit cu mine pe drumul cunoașterii, pentru că mi-a fost alături de fiecare dată când am avut nevoie, pentru că m-a ajutat să evoluez și să îmi pun toate atuurile în valoare.

Aici, în familia Enescu, așa cum spune doamna directoare, am întâlnit o a doua mamă. Acum, știu că atunci când mi se va face dor, mă voi întoarce acasă la Enescu, dar și acasă la SPDV, școala în care am crescut și în care m-am simțit ca într-o familie”, a încheiat ea.

Povestea Andradei Precup, câștigătoare la „X Factor” 2020

Andrada Precup a câștigat finala „X Factor” sezonul 9 și premiul în valoare de 50.000 de euro. În audiții a ridicat publicul în picioare și l-a făcut pe Ștefan Bănică jr să plângă, după ce a interpretat „Lie, ciocârlie”. Finala „X Factor”, sezonul 9, a avut loc pe 18 decembrie 2020.

„Cred că Dumnezeu, în schimbul deficienței mele, mi-a dat acest har de a cânta și de a bucura sufletele oamenilor”, a declarat concurenta pe scena „X Factor”. În urmă cu cinci ani, ea participa la concursul „Românii au talent”, unde a interpretat melodia „Memories” a lui Nicole Cherry.

