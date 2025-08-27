„Copiii mei au crescut. Timpul a trecut. Acum sunt independenți. Bogdan are 18 ani și jumătate, Ioana are 16 ani și jumătate. Bogdan a avut un Bacalaureat foarte bun. A intrat în anul l la Facultatea de Medicină Carol Davila, la secția în limba engleză, și îi doresc un viitor strălucitor, dar cu siguranță, unul foarte greu.

Și-a ales un drum foarte greu. I-am explicat. Am încercat să-i desfășor așa, paleta acestei meserii, deși eu nu o cunosc. Dar eu am copilărit la Târgu Mureș și, în jurul părinților mei, toți erau medici. Am văzut care este viața lor. Toată viața au de învățat.

I-am explicat care îi este viitorul și… mi-a spus că nu se vede făcând altceva. Și când mi-a dat acest răspuns, am bătut un pas înapoi, pentru că noi toți venim cu dedicație. Noi toți venim cu o misiune… Dacă stau să mă iau pe mine ca exemplu eu personal, iubesc, am iubit dintotdeauna muzica dar am practicat-o ca și hobby, de plăcere. Niciodată nu am crezut că acesta va fi drumul meu. Meseria m-a ales pe mine, nu eu pe ea.

Apropo, Festivalul de la Mamaia din 1988 mi-a deschis drumul către această lume și atunci am zis că, probabil și el are drumul său și că, instinctul ne spune până la urmă ce avem de făcut”, a declarat Sanda Ladoși pentru revista VIVA!

Sanda Ladoși a dezvăluit că fiica ei vrea să devină avocată. „Ioana își dorește avocatură, o cu totul altă meserie pentru care trebuie să înveți toată viața, dar este alegerea ei. Dacă îi place… eu le doresc succes! Datoria mea este să îi educ, să îi cresc, să-i hrănesc, dar cariera și viața trebuie să și-o construiască singuri”, a mai adăugat artista.

