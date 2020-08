Lady Gaga, în centrul atenției la gala MTV Video Music Awards. Cântăreața, paradă de modă cu măștile de protecție

Lady Gaga a fost marea câstigătoare a ediţiei din acest an a premiilor MTV Video Music Awards. Artista a plecat acasă cu cinci premii Video Music Awards: Artistul Anului si Tricon Award, iar alaturi de Ariana Grande – Song Of The Year, Best Collaboration si Best Cinematography pentru piesa „Rain On Me”, single extras de pe albumul lui Lady Gaga – Chromatica.

De altfel, Lady Gaga nu a fost doar marea câștigătoare, ci și o apariție neobișnuită, cu un stil vestimentar excentric, așa cum și-a obișnuit fanii.

Vedeta a schimbat mai multe măști de protecție. De fiecare dată când a urcat pe scenă a avut una accesorizată pentru ținuta sa.

Astfel, a apărut pe scenă cu o mască cu coarne, cu una roz și cu una foarte strălucitoare. A avut și o mască cu lead-uri pe care a purtat-o când a interpretat alături de Ariana Grande.

De altfel, Ariana s-a numărat și ea printre câștigători. Vedeta a câştigat şi trofeul „Best Music Video From Home”, pentru proiectul lansat alaturi de Justin Bieber – „Stuck with U”.

Cel mai important premiu al serii, VIDEO OF THE YEAR, i-a fost acordat lui The Weeknd, pentru videoclipul piesei „Blinding Lights”. Artistul canadian a mai adăugat în portofoliu şi trofeul BEST R&B.

În plus, The Weeknd a fost şi artistul care a deschis gala premiilor cu un performance „breath-taking” al piesei „Blinding Lights”.

Lista câştigătorilor Video Music Awards 2020 a fost completată de trupa k-pop, BTS, cu patru trofee (Best Group, Best K-Pop, Best Pop si Best Choreography), Taylor Swift (Best Direction pentru videoclipul piesei „The Man”, regizat chiar de către artistă) şi Machine Gun Kelly, care a primit trofeul „Best Alternative”.

Ediţia de anul acesta a Video Music Awards a fost prezentată de actriţa Keke Palmer, iar printre artistii care au susţinut show-uri s-au numărat Lewis Capaldi, Blackbear, Machine Gun Kelly, The Weeknd, DaBaby, BTS, Lady Gaga & Ariana Grande, Julia Michaels.

