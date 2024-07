FOTO & VIDEO | Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024. Nadia Comăneci a purtat torța olimpică. Cristian Măcelaru a dirijat Orchestra Națională a Franței

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 21

UPDATE ora 00.22: Judocanul francez Teddy Riner și sprintera Marie-José Pérec, de trei ori medaliată cu aur olimpic, au aprins vasul olimpic. De el este ataşat un balon cu aer cald, înalt de 30 de metri. O aluzie la primul zbor al unui balon alimentat cu hidrogen, care a avut loc la Tuileries în 1783, scrie news.ro. Finalul ceremoniei de deschidere este marcat de un moment muzical oferit de Celine Dion.

La un an şi jumătate după ce cântăreaţa canadiană s-a retras din angajamentele publice din cauza sindromului Stiff Person, o afecţiune neurologică care provoacă spasme musculare, legendara cântăreaţă este la Paris. Ea a interpretat celebra piesă a lui Édith Piaf, Hymne à l’amour (Imnul iubirii), scrisă pentru iubirea vieţii sale, boxerul Marcel Cerdan, care a murit într-un accident de avion la doar o lună după ce a fost interpretată piesa pentru prima dată.

🇫🇷 LA LÉGENDE CÉLINE #DION CLÔTURE LA FIN DE LA CÉRÉMONIE DES JO DE #PARIS2024.



pic.twitter.com/1eH2NmIjTl — Cerfia (@CerfiaFR) July 26, 2024

UPDATE ora 00.16: Lângă Tuileries, flacăra olimpică îi este oferită fostei mari jucătoare de tenis Amelie Mauresmo, care îi predă ștafeta legendarului baschetbalist Tony Parker. Patru sportivi aleargă pe lângă Luvru și pe lângă piramida sa.

UPDATE ora 00.07: Torța e purtată pe Sena într-o barcă cu Nadal, Serena Williams, Carl Lewis și Nadia Comăneci.

UPDATE ora 00.04: Următorul purtător este Nadia Comăneci!

UPDATE ora 00:03: Nadal poartă flacăra pe Sena într-o barcă.

UPDATE ora 23.57: Zidane îi predă torța olimpică lui Rafael Nadal.

Rafael Nadal raises the Olympic Flame into the Parisian night sky. 🔥



The Olympic Torch Relay is almost complete. #Paris2024 #OpeningCeremony @RafaelNadal pic.twitter.com/XTHObVtImm — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

UPDATE ora 23.55: Președintele francez Emmanuel Macron a declarat deschise Jocurile Olimpice 2024.

UPDATE ora 23.51: Thomas Bach, președintele Comitetului Olimpic Internațional, a luat cuvântul. În discursul său, a promis jocuri mai durabile, mai tinere, mai incluzive și primele cu egalitate de gen în sport.

„Într-o lume sfâșiată de războaie și conflicte, datorită solidarității ne putem reuni cu toții în această seară. Ne unim sportivii din teritoriile tuturor celor 206 Comitete Olimpice Naționale și echipa olimpică a refugiaților CIO. Bine ați venit celor mai buni sportivi ai lumii. Bun venit olimpicilor”, a transmis Thomas Bach.

UPDATE ora 23.48: Tony Estanguet, legenda sportului francez care conduce Jocurile Olimpice 2024, s-a adresat sportivilor, la finalul festivității.

„În următoarele 16 zile, veți fi cea mai bună versiune a umanității. Ne veți reaminti că emoțiile sportului formează un limbaj universal pe care îl împărtășim cu toții. Până pe 11 august, vom fi alături de voi. Înfrângerile voastre vor fi înfrângerile noastre. Victoriile voastre vor fi victoriile noastre. Emoțiile voastre vor fi emoțiile noastre”, a spus acesta.

UPDATE ora 23.33: Steagul olimpic este ridicat deasupra Trocadero, iar imnul olimpic răsună, interpretat de Corul Radio France și Orchestra Națională a Franței, condusă de dirijorul român Cristian Măcelaru.

UPDATE ora 23.28: Galopând de-a lungul Senei, a apărut un călăreț misterior. Personajul a primit drapelul olimpic.

Hello flagbearers! 👋



They're crossing the Pont d'Iéna to the Place du Trocadéro. Wait, is that the Olympic flag? We're mesmerised. 😍#Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/jioY2WTiEC — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

UPDATE ora 23.26: Dirijorul român Cristian Măcelaru conduce Orchestra Națională a Franței la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris.

UPDATE ora 23.23: Celebra piesă „Imagine” a răsunat la ceremonia de deschidere, într-un segment care ne aminteşte de fragilitatea planetei noastre, solul de sub dansatori „sfărâmându-se” pentru a dezvălui problemele cu care se confruntă omenirea. Piesa a fost interpretată de Sofian Pamart la pian şi de cântăreaţa Juliette Armanet, notează News.ro.

🌏🤍And the world will live as one.



Its always a powerful moment when “Imagine” is performed at the Olympic Games #OpeningCeremony.#Paris2024 pic.twitter.com/kIpeLgA8Gx — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

UPDATE ora 22.58: Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice se apropie de final. În uralele tuturor a apărut pe Sena, mai devreme, și delegația Franței, care are în componență 571 de sportivi.

UPDATE ora 23.13:

UPDATE ora 22.30: Delegația României a defilat pe Sena! Purtători de drapel au fost soţii canotori Ionela şi Marius Cozmiuc. Sportivii noștri au fluturat stegulețe și au salutat energic spectatorii. Ei au defilat în aceeași barcă cu delegația Rwandei.

UPDATE ora 22.03: Un segment al spectacolului a celebrat femeile din Franţa. Imnul naţional francez a devenit un simbol al unificării şi un apel la omagierea femeilor din istoria Franţei, reprezentate de 10 statui aurii care ieşeau din Sena, notează News.ro.

Într-adevăr, în timp ce imnul naţional a continuat, au apărut următoarele statui: Olympe de Gouges, Alice Milliat, Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Paulette Nardal, Jeanne Barret, Louise Michel, Christine de Pizan, Alice Guy şi Simone Veil.

💛 A tribute to 10 golden heroines of French history.



Olympe de Gouges, Alice Milliat, Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Paulette Nardal, Jeanne Barret, Louise Michel, Christine de Pizan, Alice Guy and Simone Veil.#Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/VeUCrrDJ5q — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

UPDATE ora 21.59: În picioare, pe acoperişul Grand-Palais, mezzosoprana Axelle Saint-Cirel – îmbrăcată într-o rochie cu steagul Franţei – a interpretat imnul naţional francez.

Wow! 😮 Weve got goosebumps! Have you?



💙🤍❤️ From the roof of the Grand-Palais, a new and powerful version of the French National anthem is delivered by Axelle Saint-Cirel. #Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/8ZbCnIqYWg — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

UPDATE ora 21.41: Vremea e închisă la Paris, iar ploaia nu se oprește. Spectatorii au apelat la umbrele sau pelerine pentru a urmări defilarea.

Foto: Profimedia

UPDATE ora 21.35: Aya Nakamura, una dintre cele mai mari vedete pop din Franța, a cântat alături de orchestra Gărzii Republicane pe Pont des Arts. Au interpretat Pookie, Djadja, precum şi For Me Formidable şi La Bohème de Charles Aznavour.

Incroyable performance d'Aya Nakamura sur ses plus grands tubes, accompagnée de la Garde Républicaine ! 🔥



👉 https://t.co/qsB1Tdiqg5#ceremoniedouverture #paris2024 pic.twitter.com/k24WdjseKW — France tv (@FranceTV) July 26, 2024

UPDATE ora 21.32: Încă nu s-a dezvăluit cine este misterioasa persoană care poartă torța.

Foto: Profimedia

UPDATE ora 21.19: Imagini cu delegația României pe barjă, aşteptând plecarea spre Pont dIena:

UPDATE ora 21.18: Spectacolul de deschidere este presărat cu momente spectaculoase de acrobaţie şi dans în locuri emblematice ale Parisului. 500 de dansatori fac show în jurul Pont Notre-Dame și Primăriei Parisului.

500 dancers perform around the Pont Notre-Dame and Paris City Hall, merci the people of Paris for welcoming us! ❤️#Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/P3Qwuy8ohg — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

UPDATE ora 20.50: Lady Gaga a încins atmosfera la Paris, cântând în limba franceză, după ce câteva delegaţii au definal pe Sena. Superstarul a cântat „Mon truc en plumes” de Zizi Jeanmaire.

Woow Madame Lady Gaga en Français 🤩😁😀 pic.twitter.com/ua3Cc65kXB — Efioux 1.11 (@ErvierRaphael) July 26, 2024

UPDATE ora 20.30: Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice 2024 a început, vineri, la Paris, cu un clip video care îl prezintă pe fostul mare fotbalist francez Zinedine Zidane purtând torţa olimpică prin capitala Franţei.

De asemenea, a fost un joc pirotehnic spectaculos deasupra fluviului Sena, cu fumigene în culorile Franței.

Cele 206 de delegaţii vor defila pe 85 de ambarcaţiuni pe Sena. Respectând tradiția, Grecia a deschis defilarea, urmată de echipa olimpică a refugiaților.

UPDATE ora 19.08: Comitetul Olimpic și Sportiv Român a publicat vineri imagini cu echipa de sportivi români care vor reprezenta țara noastră la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

„Gata de defilare! Team Romania înseamnă mândrie națională!”, este mesajul postat de COSR pe Facebook.

***

Știrea inițială: Ceremonia de deschidere, desfăşurată în premieră în afara unui stadion, va avea loc de-a lungul Senei, care străbate capitala Franţei.

Cele 206 de delegaţii vor defila pe 85 de ambarcaţiuni pe Sena, trecând pe lângă obiective turistice precum Catedrala Notre-Dame, Luvru sau Muzeul Orsay, pe o distanţă de şase kilometri, de la Pont d’Austerlitz până la Trocadero, lângă Turnul Eiffel, notează Agerpres.

În total, la Jocuri vor lua parte 10.500 de sportivi, dintre care 571 din Franţa.

Ceremonia este estimată să dureze patru ore, sub ochii a peste 300.000 de spectatori.

Nu se ştie deocamdată cine va aprinde vasul olimpic, dar, conform unor relatări, onoare îi va reveni fostei atlete Marie-Jose Perec, triplă campioană olimpică, un alt candidat fiind fostul mare fotbalist Zinedine Zidane.

Cine sunt sportivii români care reprezintă România la JO 2024

România participă la Jocurile Olimpice 2024 cu o delegaţie de 106 sportivi. Inițial, erau 107, dar atleta Florentina Iuşco a fost suspendată joi pentru dopaj şi exclusă din echipa olimpică.

Portdrapelul României la ceremonia de deschidere va fi familia de canotori Cozmiuc, Ionela şi Marius.

Sportivii români vor concura la 18 discipline sportive: tir cu arcul, atletism, box, canoe, ciclism, scrimă, gimnastică artistică, gimnastică ritmică judo, canotaj, navigaţie, nataţie, tenis de masă, tenis de câmp, triatlon, polo pe apă, haltere şi lupte.

Se așteaptă ca sportivii noștri să aibă cele mai bune prestații la canotaj, înot, haltere, gimnastică și canoe.

Atletism – Andrea Mikloș (400 m), Alina Rotaru Kottmann (săritura în lungime), Delvine Relin Meringor (maraton), Joan Chelimo Melly (maraton), Stella Jepkosegei Rutto (3000 m obstacole), Bianca Ghelber (aruncarea ciocanului), Diana Ion (triplusalt), Andreea Taloș (triplusalt), Daniela Stanciu (săritura în înălțime), Alexandru Novac (aruncarea suliței), Rareș Toader (aruncarea greutății), Alin Firfirică (aruncarea discului) Înot – David Popovici (100 și 200 m liber), Vlad Stancu (800 și 1.500 m liber), Rebecca Diaconescu (200 m liber) Box – Lăcămioara Perijoc – 54 kg Gimnastică ritmică – Annaliese Drăgan Canoe – Cătălin Chirilă (C1 1.000 m), Ilie Sprîncean și Oleg Nuță (C2 500 m) Canotaj – Simona Radiș, Ancuța Bodnar, Geanina Van Groningen, Ionela Cozmiuc, Ioana Vrînceanu, Denisa Tîlvescu, Andrada Moroșanu, Mădălina Moroșan, Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu, Patricia Cireș, Larisa Bogdan, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Iulia Liliana Bălăucă, Adriana Adam, Roxana Anghel, Mădălina Bereș, Iuliana Buhuș, Geanina Juncanariu, Andreea Popa, Amalia Bereș, Victoria Petreanu, Mariana Dumitru, Cristina Drugă, Mihai Chiruță, Andrei Cornea, Florin Enache, Leontin Nuțescu, Andrei Lungu, Florin Horodișteanu, Ioan Prundeanu, Florin Arteni, Claudiu Neamțu, Ștefan Berariu, Iulian Chelaru, Andrei Mândrilă, Laurențiu Danciu, Mihăiță Țigănescu, Ciprian Tudosă, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Bogdan Baitoc, Mugurel Semciuc, Marius Cozmiuc, Florin Lehaci, Adrian Munteanu, Alexandru Ciobică și Cristian Nicoară. Gimnastică artistică – echipa feminină (Sabrina Voinea-Maneca, Ana Maria Barbosu, Lilia Cosman, Andreea Preda, Amalia Ghigoarță), Andrei Muntean Polo pe apă – Marius Țic, Eduard Drăgușin, Francesco Iudean, Matei Luțescu, Tudor Fulea, Andrei Neamțu, Andrei Prioteasa, Andrei Țepeluș, Nicolae Oanță, Silvian Colodrovschi, Vlad Georgescu, Sebastian Oltean, Levente Vancsik Tenis de masă – Echipa feminină (3 locuri cotă), Bernadette Szocs /Ovidiu Ionescu – dublu mixt, Ovidiu Ionescu – simplu masculin, Andrei Eduard Ionescu – simplu masculin Lupte – Andreea Ana – lupte feminin – 53 kg, Kriszta Tunde Incze – lupte feminin – 62 kg, Cătălina Axente – lupte feminin – 76 kg, Alin Alexuc-Ciurariu – lupte greco-romane – 130 kg, Răzvan Arnăut – lupte greco-romane – 60 kg Yahting – Ebru Bolat –– ILCA 6 Scrimă – Mălina Călugăreanu – floretă individual Haltere – Mihaela Cambei – 49 kg, Loredana Toma – 71kg Triatlon – Felix-Pierre Duchampt Cliclism – Ede Molnar – mountain bike Judo – Alex George Ioan CREŢ – 90 kg Tir cu arcul – Mădălina Ştefania Amăistroaie – arc olimpic Tenis – Ana Bogdan – simplu, Jaquline Cristian – simplu, Irina Begu – simplu, Monica Niculescu – dublu

Jocurile Olimpice de la Paris 2024 se încheie la 11 august.

