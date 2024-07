Laura Cosoi va deveni în curând mamă pentru a patra oară. Ea și soțul ei, Cosmin Curticăpean, așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a celui mai nou membru al familiei lor, care se va alătura celor trei fete ale cuplului: Rita, Vera și Lara.

Într-un interviu recent, Laura Cosoi a dezvăluit că a fost o surpriză extrem de plăcută să afle că este din nou însărcinată. Actrița a mărturisit că ea și Cosmin și-au dorit dintotdeauna o familie numeroasă și că vestea a venit ca o binecuvântare.

Cu toate acestea, Laura Cosoi a recunoscut că este deranjată de comentariile și criticile primite în legătură cu decizia ei de a avea mai mulți copii.

„Dacă mă mai întreabă cineva: «Gata, te-ai oprit?». Mi s-a părut foarte nostim o dată, de două ori, de trei ori, dar după aceea, când începi să te întâlnești zilnic cu oameni care-ți spun: «Da, dar acum e gata! Gata, nu? Adică gata, adică nu mai faci!» A început să mă deranjeze puțin intruzivitatea oamenilor, pentru că mi se pare o chestie super personală.

Fiecare face câți copii dorește și îi crește cum vrea. Sunt poate mai sensibilă acum și pentru că oricum hormonal sunt așa într-un roller coaster și emoțional. Și pentru că real îți spun că nu m-am gândit că voi avea patru copii. Bineînțeles că, la un moment dat, am zis: gata, ok, s-a terminat cu trei. Deci știam că oricum șansele erau foarte mici să se mai întâmple. În primul rând asta, dar după aceea am avut un moment din ăsta, când am văzut un copil mic, a fost o chestie, nu știu. Apoi când tu simți așa și când știi că soțul tău își dorește foarte mult și că e ceva ce putem să ducem.

De asta zic că eu am mai zis că «nu» și a fost și zic acum că «nu» și cred că nu totuși, pentru că vreau să ajung să îi și cresc. Am avut norocul că am și lucrat, nu m-a întrerupt, n-am pierdut nimic în tot timpul ăsta, am câștigat!”, a spus Laura Cosoi pentru ciao.ro.

A primit vestea că este gravidă a patra oară într-un moment greu din viața ei

Recent, artista a mărturisit ce a simțit în momentul în care a aflat că va deveni mamă din nou. „O surpriză ținând cont de vârsta pe care o am! Am 42 de ani, am rămas însărcinată la 41 într-o perioadă foarte grea a vieții mele, în care nu m-am așteptat să se mai întâmple! Când mă întrebai, spuneam că îmi mai doresc un copil! Cosmin și-a dorit foarte mult, s-a și exprimat în sensul acesta! Eu ziceam că o să se întâmple dacă vrea Dumnezeu!

Cumva, cred că în mintea mea a fost ideea că sunt înaintată în vârstă și nu se va întâmpla! Și el are 48 de ani, nu suntem la prima tinerețe.

Dată fiind situația în care mă aflam, cu tot contextul, a fost o surpriză superbă! Am plănuit copilul, ni l-am dorit foarte mult, dar am fost surprinși că s-a întâmplat! Nu îți iese tot timpul! Mi se pare că mama e în continuare cu mine! Nu mi se pare că nu mai este când vorbesc de ea!

Atunci, mi se pare că acest copil îmi dă energia de care am nevoie ca să pot să fiu în regulă și pentru celelalte fetițe!”, a mărturisit Laura Cosoi pentru Ego.ro.

