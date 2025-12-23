Thailanda, destinația preferată a Laurei Cosoi

„Thailanda. Suntem aici de câteva zile bune și vom rămâne o lună. Timp suficient cât să uiți de grabă, de notificări, de „trebuie”.

Aici energia e altfel. Mai blândă, mai vie. Aerul pare mai ușor, iar zilele curg fără să le numeri. Telefonul stă mai mult deoparte, uitat, pentru că nu ai nevoie de el când ai în față peisaje care îți taie respirația. Verde infinit, mare caldă, cer care nu se grăbește nicăieri.

Trăim simplu. Ne trezim fără alarmă, mâncăm când ne e foame, mergem desculți, respirăm adânc. Fără planuri rigide, fără presiune. Doar prezent. Doar acum.

Thailanda te învață să trăiești fără grijă, să te bucuri de puțin și să simți mult. Să lași lucrurile să curgă. Și, fără să-ți dai seama, începi să curgi și tu odată cu ele”, a transmis Laura Cosoi pe contul de socializare.

Lecția de viață pe care actrița o oferă fetelor sale

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au împreună patru fete și o căsnicie admirată de mulți. Pe contul de socializare, actrița a postat recent un mesaj, în care vorbește despre cum percep copiii conflictele dintre părinți și ce lecție de viață le oferă în situații mai tensionate.

„Noi, adulții, știm că într-o relație există momente bune și momente dificile. Știm că două persoane pot avea tensiuni, pot ridica tonul, pot vedea diferit lucrurile și totuși pot rămâne împreună, se pot iubi și pot merge mai departe.

Dar copiii? Ei nu au această hartă emoțională. Copiii trăiesc lumea în alb-negru. Când văd conflict, îl asociază imediat cu pierdere, nesiguranță și frica de a nu-și pierde familia. De aceea primul lor gând este: „Oare mama și tata o să se despartă?”

Eu, de exemplu, am crescut într-o familie în care părinții mei se certau des. Și totuși, niciodată nu mi-a trecut prin minte că ar putea divorța. Pentru că, în mod instinctiv, vedeam și reparația: felul în care își reveneau, cum se linișteau, cum cooperau din nou.

Și da, poate că asta este una dintre cele mai frumoase lecții pe care le putem oferi copiilor: că relațiile nu sunt fragile, ci vii. Că nu se rup la prima furtună. Că iubirea are elasticitate, răbdare și puterea de a se repara(…)”, a explicat Laura într-un mesaj postat pe contul de socializare.

