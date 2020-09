Laura Lavric și-a executat silit sora, în urma scandalului izbucnit în 2012. „Din păcate, asta a fost singura modalitate s-o opresc”

Procesul pentru calomnie cu sora ei s-a încheiat și chiar dacă Laura Lavric ceruse daune morale de 100.000 de euro pentru calomnie, a primit 10.000. Va primi câte 50 euro pe lună de la sora ei.

„Trebuie să mai trăiesc 90 ani pentru a lua toți banii pentru că primesc 50 de euro lunar din pensia ei. Nu stau eu în banii ăștia, sincer vă spun că îmi pare rău că s-a ajuns aici. De când a început scandalul, iau pastile de inimă, am probleme cu tensiunea.

Eu am vrut s-o opresc să mă mai bălăcărească, nu m-au interesat banii ei. M-a făcut o mare bagaboantă după ce am împlinit 60 de ani, cum să accept așa ceva?

Din păcate, asta a fost singura modalitate s-o opresc, pentru că eu n-am fost niciodată într-un tribunal, nici când am divorțat’, a povestit Laura Lavric

pentru StarPopular.ro .

Artista spune că a rupt de atunci orice legătură cu Ecaterina și nu vrea să mai audă de ea cât mai trăiește.

„Eu am blocat-o pe toate telefoanele. Dar tot m-am trezit cu un mesaj de la ea, de pe alt număr, în care spunea: e adevărat că ne-am aruncat cuvinte grele una alteia, dar ne e dor de voi și iertați-mă.

Și i-am răspuns la mesaj: nu mai trimite mesaje, nu te urăsc, nu te iubesc și nu pot să te iert pentru că ești bolnavă de răutate’, a mai povestit Laura Lavric pentru sursa citată.

De la ce a pornit scandalul

Scandalul a început în 2012, după ce Ecaterina Traian a declarat într-o emisiune TV că Laura Lavric se prostitua în SUA, pe bani, parfumuri şi bijuterii. Solista a dat-o în judecată pentru calomnie şi i-a cerut daune.

Citeşte şi:

“Ministerul Sănătății nu deține astfel de informații”, a răspuns Nelu Tătaru, întrebat ce comorbidități sunt cel mai des întâlnite și de ce România e liderul îndoliat al deceselor COVID

O tradiție de secole, băgată în pământ de COVID-19. Tulburările economice aduse de pandemie au închis fabrica de sticlă de la Avrig

Andreea Marin are emoții la emisiunile în direct, chiar și după 27 de ani de televiziune. „N-aș putea să fiu rece în meseria asta”

PARTENERI - GSP.RO VIDEO. Moment uluitor la DigiSport! Reacție suburbană pe post: „Să-mi bag p**a în ele de rezumate!"

PARTENERI - PLAYTECH ȘOC total! În ce hal a ajuns Irinel Columbeanu. Oamenii de pe stradă au rămas fără cuvinte

HOROSCOP Horoscop 23 septembrie 2020. Fecioarele au o zi amestecată, cu tendințe puternice și atât de diverse