Artista Laura Lavric, despre cea mai dură experiență din viața ei. „Am simțit cum se moare”

„Pe mine m-a prins, l-am făcut. Dar am stat în casă închisă, nu m-am dus la spital. Sunt convinsă că medicii din Iași mi-ar fi acordat atenție, dar nu am vrut să mă văd la TV. A fost urât, m-am simțit tare rău.

Marturisesc sincer că am simțit cum se moare. Rău de moarte am avut, transpiram într-un hal. A început să îmi cadă părul. Nu am avut miros, nici acum nu miros foarte bine.”

Laura Lavric își aduce aminte și acum de întoarcerea de la Bergamo din februarie 2020 și de clipele de coșmar petrecute în aeroport.

„Pe 22 februarie anul trecut am avut o cântare la Cremona, în Lombardia, și începuseră cu bariere, cu opriri.

Am luat utima cursă din Bergamo spre Iași, am aterizat la 12 noaptea și am ieșit a 5 dimineața din aeroport. Era o atmosferă înfiorătoare”, i-a povestit celebra artistă lui Cristi Brancu, la Prima TV.

