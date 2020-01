De Livia Lixandru,

Managerul localului a vorbit în cadrul emisiunii de la Antena 1. „O colegă a făcut înţelegerea cu doamna unde trebuia să se desfăşoare programul. Doamna (nr. Laura Lavric) a zis că vrea o anumită sumă în avans, 500 de euro de fiecare locație, erau patru locații, două din Târgu Ocna și două de la Slănic.

Eu am avut-o doar într-o singură locație. În condițiile în care nu i-a convenit formația i-am zis că este ultima zi din an și nu are sens să ne supărăm, am zis că rezolv problema. În același timp a apărut la masă șeful formației și a auzit că l-a făcut cârlan.

Mai târziu m-a sunat doamna care făcuse înțelegerea cu ea că doamna Laura Lavric nu vrea să mai cânte la local. Apoi au început și ceilalți să anunțe că nu mai vine doamna să cânte. Am anunțat-o și pe afiș.”, a declarat managerul hotelului unde trebuia să cânte Laura Lavric, la Acces Direct, potrivit Spynews.

„Noi nu îi ceream nimic, doar că i-am adus aminte că anul trecut nici nu ne-a mulțumit. Nu o acompaniam noi, ci cu fiul dânsei. Veniseră să facă probe pe instrumentele noastre. I-am zis că poate nu e tonul bun din repertoriu și s-a supărat și a plecat. Vorbisem să îi dăm microfon și tot.”, a spus și șeful formației , la Acces Direct.

Primele declarații ale Laurei Lavric

Laura Lavric a explicat pas cu pas, cum au stat lucrurile. „De Revelion, s-a întâmplat ceva neplăcut, dar nu provocat de mine, ci provocat chiar de proprietarul hotelului şi al sălii respective. Şi m-am dus acolo, să vedem care e situaţia.

Era un lăutar şi i-am spus că: „Diseară”… zic…” Fac şi eu un program aici!” Şi spune: „Da, dar trebuie să ne plătiţi!” „Da? Bun!” Eu eram cu fiul meu, care m-a ajutat la instrument, la clape. Şi atunci, eu îl sun pe Munteanu (n.r. managerul). Şi îi spun: „Domnu’ Munteanu, uitaţi-vă, eu sunt aici jos şi este un lăutar şi a spus că trebuie să-l plătesc că… cântă. La care el, destul de obraznic şi impertinent aşa:

„Păi, doamnă, dacă l-aţi sculat din somn!” Auzi, parcă îl sculasem pe Tom Jones din somn! Era ora 16, după-masă. Şi atunci el spune: „Păi, doamnă, eu ce să fac? Na, asta e situaţia!” Că zice: „Aşa sunteţi voi.” Care voi? Şi atunci am spus:

„Da? Dacă dumneata aşa îţi trebuie, ştii să rezolvi o problemă, care te priveşte în primul rând pe dumneata”.

„Eu nu mai vin! Pa!” Dar este un mincinos şi spune că eu am mers înainte, că a mers fiul meu şi a cules onorarii de la… da, da, Nistor Lavric, da… şi a fost să culeagă onorariile de la celelalte locaţii. Nu a fost, deloc, băiatul meu! Deci spune minciuni! Pentru că noi am venit cu trei zile înainte, din Italia”, a povestit Laura Lavric, la Acces Direct, potrivit sursei citate.

