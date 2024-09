Fiul Adrianei Trandafir, Ștefan, s-a căsătorit și s-a spus că mama lui nu vă va ajunge la eveniment, pentru că are de onorat un proiect important.

„A fost o mare mizerie! A fost o informație, o vorbă spusă într-un context care apoi a fost preluată fără să fie informată de la sursă. Puteau să mă sune, eu am spus un lucru, dar s-a interpretat. Am fost soacră mare! Am făcut și o poezie pentru acel moment.

A fost o mare mizerie, dar nu mă mai agăț de toate prostiile. Dacă nu privești în sus, nu ai cum să vezi curcubeul niciodată”, a spus actrița pentru Cancan.

Adriana Trandafir a dezvăluit nu doar că are o relație excepțională cu copiii ei, ci și faptul că și-ar fi dorit să aibă mai mulți. Cu toate astea, așteaptă cu nerăbdare să aibă nepoți.

„Regret faptul că nu am făcut mai mulți copii, am doar doi. Am o Maria Speranța și un Ștefan. Știu că nu am fost o mamă perfectă, pentru că datorită profesiei nu am putut să fiu tot timpul lângă ei, dar voi fi o bunică excepțională și abia aștept să mi se întâmple asta. Abia aștept să vadă și copiii cum este să aibă copii așa cum au fost ei”, a spus Adriana Trandafir pentru sursa citată.

Noua producție „Ca fetele” le are în prim-plan pe marile actrițe ale filmului românesc: Maia Morgenstern, Adriana Trandafir și Aura Călărașu. Adriana Trandafir a dat câteva detalii despre cum au decurs filmările.

„Întotdeauna în construirea unui personaj intervine o parte din sufletul actorului, o parte din măiestria regizorului, o parte din scenografie, costum, muzică. Dar cea mai importantă rămâne aprecierea publicului.

Noi, cele trei, și Maia Morgenstern, și Aura Călărașu, am venit cu bagajul nostru de viață personală care a influențat personajul, dar în același timp totul este grefat pe o poveste interesantă.

Am filmat foarte greu, filmările s-au întâmplat într-un cantonament la Ploiești. A fost foarte dur, am filmat mult, am muncit zi și noapte, dar îmi doresc să fie ceva care să meargă la sufletul oamenilor.

Cred că oamenii care vizionează filmul trebuie să plece cu gândul că viața merită trăită până la capăt. Noi tot timpul căutăm specialul și fericirea și poate specialul este în lucrul pe care l-am abandonat, important este să se gândească nu la mai mulți ani în viață, ci la mai multă viață în ani”, a mai dezvăluit Adriana Trandafir.

