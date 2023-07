În cadrul rubricii „Spui tot sau îți ia gura foc” din emisiunea lui Cătălin Măruță, Angela Rusu a primit o întrebare neașteptată. „Cine crezi că este cel mai prefăcut cântăreț de muzică populară”, a fost întrebarea care a stârnit-o pe Angela Rusu, scrie protv.ro.

Cântăreața de muzică populară nu a stat mult pe gânduri și a spus: Laura Lavric. „Am avut un scandal monstru. Chiar colegii tai m-au sunat, pentru un spectacol la Roma, pentru că eu eram un pic mai mare pe afiș decât ea, și a făcut mare scandal și a vorbit foarte urat la adresa mea și ce cânt, că nu știu să cânt, că nu a auzit de mine.

Și a sunat la Roma și a zis dacă nu o dați jos de pe afiș, eu nu mai vin și bineînțeles, organizatorii au zis că „Doamnă nu veniți, noi nu schimbăm”. M-a făcut în toate felurile, e cea mai prefăcută pentru că vorbește de toți artiștii, nu doar de mine.

Vorbește foarte urat, acum e cu tine la masă, ai plecat de la masă și te-a bârfit în secunda doi. Oamenii au multe fețe”, a declarat la Pro TV Angela Rusu.

În continuare, aceasta a fost întrebată care ar fi cele trei cuvinte care o caracterizează pe Laura Lavric și a răspuns din nou fără ezitare: „Perversă, rea și invidioasă” (…). „Doamna cântecului romanesc, moldovenesc, ce hit aveți, nu vă suparăți, pe care îl cântă toată lumea la nunți, vă rog? Oare ce caut aici lângă „Măruță”, invitată de ani de zile? (…)”, a mai zis ea.

Laura Lavric nu a fost însă sunată pentru a-și spune părerea, pentru a se apăra.

Angela Rusu, declarații și despre Vlăduța Lupău

Cătălin Măruță a vrut să știe care sunt, din punctul de vedere al Angelei Rusu, artistele care nu prea au talent muzical. „Elena Merișoreanu nu are talent. Al doilea nume e Saveta Bogdan”, a declarat Angela Rusu, care a vorbit și despre Vlăduța Lupău.

„Îmi place foarte mult de Vlăduța, dar ce a făcut ea a revoluționat muzica asta și a schimbat tot în muzică. Vin fetele astea și cresc ca și ciupercile.

Ce nu îmi place la ea e că s-a ridicat pe hiturile altor artiști. E foarte greu pentru noi, artiștii ăștia mai în vârstă, să scoatem hituri. Am făcut hituri, iar ele le pun într-un colaj… Eu nu spun că nu are piesele ei, dar ea așa s-a ridicat (n. red.: pe melodiile altora)”, a adăugat Angela Rusu.

Angela Rusu a devenit mamă la 47 de ani. „Este foarte frumos, numai că e foarte greu. Mi s-a schimbat viața radical și toată atenția e doar spre Măriuca. Pot să spun că este foarte diferită viața cu un copil la 47 de ani, față de viața cu un copil la 27 de ani.

Eu, când am născut-o pe Rebeca, aveam 27 de ani, eram tânără, nu aveam atâtea informații, dar mă descurcam (mai are două fiice, Larisa și Rebeca). Acum este altceva, pentru că fizic nu mai ai atâta energie, în plus medicii nu fac decât să te panicheze cu atâtea păreri (…)”, spunea artista care are trei copii.

