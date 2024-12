Laurențiu Cazan, celebrul solist cu o carieră impresionantă, deține dublă cetățenie româno-olandeză și a locuit ani buni în Olanda, începând cu 1986. Artistul a vorbit deschis despre diferențele notabile dintre traiul din România și cel din țările nordice, remarcând că, deși prețurile alimentelor în România sunt mai ridicate, calitatea acestora este mult inferioară.

„Sunt mai multe diferențe, între noi și ei. Diferența este, nu neapărat la prețuri, deși în România par ceva mai mari, la mâncare, ci la puterea de cumpărare, românii având un salariu cu mult mai mic.

În plus, diferența de calitate este catastrofală. Produsele de renume, vândute în România, nu au gustul celor similare din Olanda, mai ales la ciocolată și la cafea. Eu, de exemplu, îmi comand din străinătate produse cosmetice, dar și de curățenie, antialergice, pentru că aici nu găsești, conțin prea multe chimicale”, a declarat Laurențiu Cazan pentru Click!.

„În România dacă te îmbolnăvești grav, trebuie să organizezi teledon, ca să faci rost de zecile de mii de euro care să-ți salveze viața”

Laurențiu Cazan a evidențiat și sistemul sanitar olandez, pe care îl consideră un exemplu demn de urmat. În timp ce în România se confruntă cu multe lipsuri în acest domeniu, în Olanda accesul la servicii medicale de calitate contribuie la o medie de viață considerabil mai mare.

„Puterea de cumpărare a mai scăzut și în Olanda. Acolo, ca familie, cu 2-3.000 de euro trăiești bine. Dar, aici, în România, ai nevoie de și mai mulți bani, de peste 3.000 de euro, ca familie, căci, în plus, plătești și medicamentele și tratamentele, la necaz.

În Olanda sau în Suedia, dacă te îmbolnăvești de cancer, nu te duci cu șpagă la medic. Eu nu îi acuz pe medicii din România, ci sistemul. Aici, dacă te îmbolnăvești grav, trebuie să organizezi teledon, ca să faci rost de zecile de mii de euro care să-ți salveze viața. Nu mi se pare corect față de cetățenii acestei țări”.

De ce nu s-a recăsătorit Laurențiu Cazan

În plan personal, artistul a recunoscut că nu s-a mai recăsătorit după divorțul de fosta sa soție, olandeza alături de care a trăit o perioadă importantă din viața sa.

„De câte ori am încercat o explicație, nu am fost crezut, lumea așteaptă răspunsuri senzaționale, de cancan. Ei nu te cred, orice ai zice. Vor răspunsuri, de tip romanțat, scandal. Nu e pentru că nu am vrut. Dacă nu m-am recăsătorit nu a fost că n-am vrut, așa a fost să fie.

Nimeni, niciodată, în viața asta, nu va reuși să le aibă pe toate. Să fii și glorios, și de mare succes și sănătos tun și să te laude toată lumea. Nu există așa ceva. Nu e că nu am vrut să mă însor, din nou, sunt însă o grămadă de detalii, de piedici, de situații, de probleme…”, a mai spus artistul pentru sursa mai sus-menționată.

