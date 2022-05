Pe Instagram, acolo unde e urmărit de peste 75.000 de fani, Laurențiu Reghecampf a distribuit o fotografie cu ecografie băiețelului. Corina Caciuc, iubita lui, e însărcinată, ar urma să nască chiar luna aceasta. Se pare că antrenorul așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a celui de-al treilea fiul al lui.

Fanii au reacționat imediat după ce au văzut postarea lui Laurențiu Reghecampf. Mulți au spus că micuțul seamănă cu Corina Caciuc. „Să vă trăiască! (…) Sănătate și fericire vouă!

Sa va trăiască și sa fiți sănătoși și fericiți cu toții!! (…)

Sa fie sănătos! Se vede ca are trăsăturile mamei lui… buze cărnoase, ochi mari. (…)

Să va trăiască! Mai e puțin până naște Corina și sigur sunteți foarte nerăbdători amândoi să faceți cunoștință cu puișorul vostru. Sincere urări de bine și naștere ușoară mămicii! Doamne ajută!”, sunt câteva dintre comentariile apărute pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Se știe că Laurențiu Reghecampf are un băiat mare, pe Luca, din mariajul cu Mariana Pfeiffer, dar și un băiat mai mic, Laurențiu jr., din căsnicia cu Anamaria Prodan, de care e în proces de divorț.

Povestea de iubire dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc

Invitat în urmă cu câteva luni la podcastul „Acasă la Măruță”, Laurențiu Reghecampf a fost întrebat de vedeta de la PRO TV când a cunoscut-o pe Corina Caciuc, actuala lui iubită. Antrenorul a mărturisit că a văzut-o în urmă cu doi ani, la un eveniment, și de atunci a încercat să ia legătura cu ea și să o cunoască.

Recomandări Și în 1915, ca în 2022, rușii „goleau” orașele aflate azi în Ucraina. Povestea din spatele unei cărți poștale virale. „Nu e propagandă”

De asemenea, Anamaria Prodan a susținut până acum că relația extraconjugală a soțului ei a început în urmă cu doi ani. Laurențiu Reghecampf și-a asumat tot și a spus că este foarte fericit alături de iubita lui. Când a mers la podcastul lui Cătălin Măruță, antrenorul a fost însoțit de Corina Caciuc, care l-a asistat din spatele camerelor de filmat.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea. Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Acum aproape 1 an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă. Mi-aș fi dorit ca și Ana să aibă parte de același lucru”, a declarat Reghe.

GSP.RO "Așa fac țăranii! Cum să te pozezi, mă, cu grătarul, bă băiatule?", spunea Dana Budeaunu. Fotbalistul care i-a dat o replică genială, incredibil ce a făcut

Playtech.ro Decizia ȘOCANTĂ luată de Putin în Rusia. HALUCINANT! Nimeni nu mai credea că e posibil

Observatornews.ro Emilian a dat 120.000 de euro pentru o vilă într-un cartier rezidenţial de lângă Bucureşti. S-a trezit însă înconjurat de oi. "Cine a fost mai întâi: stâna sau casa?"

HOROSCOP Horoscop 1 mai 2022. Săgetătorii sunt cam aglomerați la muncă, ocupați până peste cap și acasă, ceea ce nu îi deranjează

Știrileprotv.ro Prețurile la mâncare au explodat în Vama Veche și Mamaia. Cât costă o ciorbă sau o shaorma

Orangesport.ro VIDEO | O sportivă rusă a avut un discurs şocant chiar în faţa lui Vladimir Putin. Episodul a făcut înconjurul lumii

PUBLICITATE Nespresso Vertuo, cafeaua așa cum o dorești