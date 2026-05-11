Apelul făcut de părinții Alisiei

Părinții Alisiei, Renata și Zsolt Incze, au publicat pe rețelele de socializare concluziile expertizei medico-legale care atestă că fata a luptat până în ultima clipă pentru a se salva. Aceștia le cer oamenilor să distribuie postarea pentru ca adevărul să ajungă la toată lumea.

Eleva de 18 ani a fost găsită fără suflare, pe 8 mai, în mijlocul unui câmp. Cadavrul adolescentei a fost descoperit cu mai multe leziuni în zona gâtului, în apropierea fermei unde tânăra efectua stagiul de practică.

Aceasta a fost omorâtă de Bóné József-Zsolt, un bărbat de 39 de ani care a fost eliberat condiționat anul trecut din închisoare, după ce fusese condamnat pentru o altă crimă în 2010. Prins de polițiști la aproximativ un kilometru de locul crimei, în timp ce se ascundea într-un lan de rapiță, bărbatul a mărturisit uciderea tinerei.

Bóné József-Zsolt a fost arestat pentru omor în cursul zilei de sâmbătă, spunându-le anchetatorilor că a ucis-o pe Alisia „din gelozie”.

Alicia a fost înmormântată duminică, 10 mai. Familia ei își strigă durerea pe rețelele de sociale, încercând să apere onoarea fiicei sale în fața unor zvonuri care circulau în comunitate.

„În cursul zilei de ieri (10 mai n.r.) ne-am înmormântat fata noastră. Va mulțumim celor care ați fost alături cu noi. Suntem o familie distrusă! Trebuie să adunăm puterile pentru fetița noastră cea mică …, de 7 anișori. Cei care sunteți părinți în țara asta imaginați-vă prin ce situație grea suntem. Nu dorim la nimeni asemenea sentimente și dureri. Vă rog din suflet să distribuiți postarea noastră să o vadă toată țara”, a scris Zsolt Incze, tatăl Alisiei, pe Facebook.

Tânăra a luptat cu criminalul

Tatăl fetei spune că vrea „adevărul”, iar vinovații „să fie trași la răspundere. Familia Alisiei a făcut publice concluziile expertizei medico-legale pentru a demonstra că nu exista o relație între tânără și agresor. Potrivit lui Zsolt Incze, medicii legiști au spus că fata era virgină și că a luptat până la ultima suflare ca să scape de agresor.

„Vă rugăm cei ce posteaza pe rețelele de socializare minciuni, să se informeze prima dată înainte de a judeca și a scrie că fata noastră, Alisia, a avut o relație cu criminalul! Avem dovezile de la medicii legiști IML că fata noastră, Alisia, era virgină si batută pentru că nu s-a lasat, a luptat cu ultimile ei puteri până la ultima suflare”, a mai scris acesta.

Acuzațiile tatălui: am sunat de 5 ori la 112

Zsolt Incze a mai spus că a sunat de 5 ori la 112 și acuză că echipajul medical a sosit abia după mai bine de o oră.

„Vreau să aduc la cunoștință că cei de la 112 nu mi-au oferit ajutor. Am sunat de 5 ori să ne ajute și abia după 40-50 minute, nu știu exact, au venit doar doi de la politia de frontieră și aproximativ după 1 oră jumate a venit salvarea si echipajul de poliție cu toate că m-am rugat în genunchi să vina să ne salveze fata”, a mai scris tatăl îndurerat.

Alisia l-a zgâriat și mușcat pe atacator, încercând să scape de el

De asemenea, Renata Incze, mama fetei, a publicat un mesaj asemănător, în limba maghiară, pe rețelele sociale în care a respins ideea unei relații între Alisia și presupusul criminal.

Femeia afirmă că familia are inclusiv dovezi de la școală privind perioada în care adolescenta și-a desfășurat practica la ferma din Parhida, contestând astfel afirmațiile unor localnici potrivit cărora cei doi s-ar fi cunoscut de mai mult timp.

„Alisia era neatinsă”, a scris femeia, pe Facebook, susținând că raportul medico-legal ar confirma acest lucru.

Ea mai spune că Alisia s-ar fi apărat înainte de a fi ucisă, încercând să scape de el. „L-a zgâriat și l-a mușcat (pe atacator n.r.)”, a mai scris mama.

