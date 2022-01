Deși la în urmă cu câteva luni nega că ar exista probleme în căsnicia ei cu Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a declarat că, de fapt, problemele între ei sunt de mulți ani. Impresara și antrenorul au sărbătorit pe 1 iunie 2021 nunta de cristal, unde au petrecut alături de prieteni și familie. Puțini știau că sub zâmbetul pe care îl afișau atunci exista, de fapt, un mare conflict din cauza Corinei Caciuc, care l-ar fi presat pe Reghe să divorțeze.

Invitată în cadrul podcastului „La Mijloc”, Anamaria Prodan a mărturisit că Laurențiu Reghecampf i-a cerut iertare după ce aceasta l-a prins pe picior greșit. Vedeta spune că soțul ei ar fi cunoscut-o pe actuala iubită într-un bar. Antrenorul de la Universitatea Craiova i-ar fi cerut impresarei să îl ierte și să treacă peste greșelile făcute de el.

„Eu l-am crezut pe bărbatul meu până acum la nuntă (nunta de cristal – n.r), pe 1 iunie. Pe 1 iunie eu îl credeam când spunea că a terminat cu … . Că ea l-ar fi șantajat și așa mai departe.

Dacă omul a venit și mi-a spus: «Iartă-mă, ești îngerul meu, dacă nu erai tu eu nu eram, te rog iartă-mă! Am greșit, am găsit-o pe asta prin bar… Gata, hai să fim fericiți. Hai să trecem peste»”, a spus Anamaria Prodan.

După ce l-a iertat, Laurențiu Reghecampf ar mai fi dat încă o lovitură familiei. Soția lui povestește că acesta a plecat la două zile după nunta de cristal și ar fi luat cu el și două ceasuri valoroase.

„Eu am chemat copiii și am stat toți într-o cameră și le-am zis: din acest moment, mami cu tati pleacă la drum împreună, cu voi alături. Am închis ușa asta de nenorociri și din acest moment dacă vă mai aud că puneți întrebări sau mai există … e belea mare cu mine!

Copiii au zis «da», ne-am luat toți în brațe, Reghe ne-a strâns pe toți la piept. Și după două zile a plecat… cu două ceasuri, cele mai valoroase, și le-a vândut”, a mai transmis agentul FIFA.

Anamaria Prodan a citit mesajele de la Laurențiu Reghecampf

În cadrul podcastului, Anamaria Prodan i-a arătat lui Codin Maticiuc mesajele pe care i le trimitea soțul ei. Laurențiu Reghecampf i-ar fi spus impresarei că, de fapt, Corina Caciuc l-ar fi pus să divorțeze cât mai repede.

„Am toate discuțiile de la el, uite ce scrie aici, e adresa domnișoarei. Ce este asta? Este un link cu divorț, îl învăța cum să divorțeze, că el tot îi spunea: «E pandemie, nu se poate divorța acum». Sunt de la Reghe, redirecționate toate. Uite ce îmi scrie aici Reghecampf, ce îi spune domnișoara: «Hai că mă iei deja de proastă prea mult și începi să mă deranjezi».

De ce? Pentru că Reghecampf mințea că nu poate divorța acum, probabil că în mintea lui nu a vrut niciodată să divorțeze, dar părerea mea, cred că îl are cu ceva la mână. Nu ai cum să decazi așa.

Uite mesajele, de la soț către mine. Iubi Soare îi spuneam eu, așa trecut. Toate aceste mesaje, uite ce spunea despre domnișoară, ia uite unde a agățat-o: «Am agățat-o la bar la Zooma, a venit și mi-a cerut niște bani, am băut».

Eu deja am prins transferurile de bani, care erau făcute ca ‘ajutor familie’.

Azi îmi scrie: «Poate ai uitat că mai am foarte multe mail-uri cu această adresă de mail, de la așa numita agenție de escorte, creată de tine. Tot ceea ce ai făcut e hărțuire. Toate lucrurile acestea vor ajunge la tine». El se chinuie să arate tuturor că iubita lui nu a făcut prostituție”, a declarat Anamaria Prodan.

