„Chiar înainte de ora 22:30, un vehicul care circula cu viteză mare s-a ciocnit de una din porţile perimetrului de securitate din jurul Casei Albe”, a declarat Secret Service, pe contul său de X, fostul Twitter.

Membrii serviciilor de securitate prezenţi la faţa locului au încercat imediat să-l salveze pe şofer, dar acesta „decedase deja”.

🚨 #UPDATE : Photos taken by @PenguinSix shows the scene after a vehicle has crashed into the security barrier at the whitehouse as the male driver suspect is dead pic.twitter.com/E6lWGqr7RU

O anchetă este în curs, dar Anthony Gugielmi, purtător de cuvânt al Secret Service, responsabilă de securitatea Casei Albe, a precizat că nu a existat „nicio ameninţare şi nici implicaţii pentru securitatea publică”.

Limited traffic closures remain in effect as Secret Service teams, @dcfireems & @DCPoliceDept investigate a fatal vehicle crash that occurred at an exterior perimeter gate by the White House. There is no threat or public safety implications and our preliminary statement is below pic.twitter.com/zGTVDuZV5E