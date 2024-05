Gabriela Cristea, cunoscuta prezentatoare TV, a fost implicată într-un scandal înainte de sărbătorile de Paște, după ce au fost lansate acuzații dure la adresa ei legate de cozonacii pe care îi produce și vinde. Clienții și-au exprimat nemulțumirea pentru neprimirea comenzilor.

Mulți români au fost atrași de cozonacii artizanali produși de vedeta TV, dar, din păcate, produsele nu au ajuns la destinație, generând nemulțumiri și acuzații la adresa acesteia. Clienții care au achiziționat cozonaci de la Gabriela Cristea s-au revoltat, susținând că au plătit pentru produse care nu le-au fost livrate.

Prezentatoarea TV a explicat că unele colete au rămas într-un depozit, din cauza problemelor întâmpinate cu unele companii de curierat, și că acestea urmau să fie livrate ulterior.

„Am avut o zi extrem de grea și agitată. Am muncit atât de mult în ultima vreme. Și eu, și oamenii care m-au ajutat. Am muncit de dimineața până seara în speranța în care toate comenzile vor ajunge la voi. Am omis un lucru. Am omis factorul uman. Astăzi am fost foarte supărată. În ciuda faptului că am reușit să facem toate comenzile pe care voi le-ați trimis, din păcate, unele dintre ele stau într-un depozit la curier.

„Pentru noi înseamnă bani pierduți, muncă aruncată la gunoi, precum și produse aruncate la gunoi”

Ceea ce pentru vor ar fi trebuit să fie un cozonac, care o să lipsească acum de pe masa de Paște, pentru noi înseamnă bani pierduți, muncă aruncată la gunoi, precum și produse aruncate la gunoi. Pentru că toate produsele care nu vor ajunge în termen la voi, vor fi primite cu retur și evident vor fi aruncate. Fiți siguri că nimeni nu a încercat să vă țepuiască. Toate produsele care nu vor ajunge la voi, vor fi returnate către noi și voi vă veți primi banii înapoi.

E greu să vezi că tu muncești și îți duci lucrurile până la capăt și din păcate, fără vina ta, ba chiar în ciuda dorinței de a-ți onora angajamentele, se întâmplă lucruri care țin de factorul uman. Da, am avut probleme cu firmele de curierat. Problema este că noi avem produse care sunt în termen de valabilitate. Cu siguranță vor ajunge săptămâna viitoare la voi și sper ca atunci să gustați o fărâmă din bucuria cu care noi am muncit zilele acestea.

„Am muncit de la 5 și jumătate dimineața și până seara târziu în noapte”

Credeți-mă, chiar am muncit de la 5 și jumătate dimineața și până seara târziu în noapte. Din păcate, nici sărbătorile acestea legale nu ne-au fost prielnice, pentru că de 1 mai curieratul nu a funcționat, iar ieri a trebuit practic să trimitem toate comenzile. Probabil că sunteți câțiva dezamăgiți de faptul că nu ați primit coletele acum în prag de sărbătoare. Față de voi, chiar dacă nu este vina noastră, îmi cer mii de scuze”, a transmis Gabriela Cristea, prin intermediul unui videoclip publicat pe pagina sa personală de Facebook, potrivit Click!.

Clienții s-au revoltat după ce nu și-au primit comenzile

În ciuda scuzelor publice oferite de Gabriela Cristea și asigurările că banii vor fi returnați, revolta cumpărătorilor a crescut. Unele persoane chiar au acuzat-o pe vedetă că nu a trimis deloc cozonacii, prezentând dovezi în acest sens și susținând că nu au primit niciun răspuns atunci când au încercat să ia legătura cu ea.

„Firmele de curierat nu au primit niciun colet. Am dovada clară! Și dumneavoastră nici nu ați avut bunul simț să vă țineți telefonul deschis și nici măcar pe WhatsApp nu s-a răspuns. În ziua de Paște, când dumneavoastră savurați cozonaci, eu am să mănânc pâine cu Nutela. Totuși comanda am făcut-o printre primele, mai exact 08.03.2024. Nu mă așteptam la așa ceva”, „Firmele de curierat au și ele un program de sărbători. Trebuia să vă interesați din timp”, „Când ați trimis pachetele? În ce zile? Cu siguranță dacă erau trimise luni, ajungeau marți la oameni sau joi. Deci, când s-a făcut livrarea, cumva joi și așteptați să livreze vineri când nu se livrează colete”, „Din păcate, aceasta doamnă nu știe să-ți asume responsabilitatea și se ascunde, manipulând sentimental. Urât gestul! Mai bine asumă-ți greșeala”, sunt doar câteva dintre comentariile celor nemulțumiți.

Cât costă cozonacii făcuți de Gabriela Cristea

Gama sa variată de cozonaci este menită să satisfacă cele mai exigente gusturi: de la cozonaci cu ciocolată și cremă de gianduia și nuci, până la cozonaci cu fistic sau piure de măr. Fiecare sortiment este gândit cu atenție pentru a oferi o experiență gustativă de neuitat.

Prețurile pentru aceste delicii încep de la 85 de lei pentru opțiunile mai simple, precum cozonacii cu mere, nucă sau caramel sărat, iar cei mai prețioși, cum ar fi cei cu fistic, pot ajunge la 140 de lei. Fiecare cozonac are o greutate de 900 de grame, fiind o alegere perfectă pentru momentele speciale sau pentru a fi împărtășiți cu cei dragi.

