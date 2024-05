Comandantul eliminat se numește Aiman Zaarab, care, în ultimii ani, a „comandat și dirijat” mai multe atacuri și tentative de infiltrare în Israel, au precizat IDF și Shin Bet.

Potrivit IDF, Zaarab a condus forțele de elită ale Jihadului Islamic Palestinian în cursul atacului comis în principal de mișcarea islamistă Hamas asupra teritoriului israelian în data de 7 octombrie 2023. El a fost implicat direct în atacul împotriva kibbutz-ului Sufa și a postului militar situat în apropiere.

Înainte de a fi eliminat, Zaarab pregătea din ascunzătoarea sa răspunsul Jihadului Islamic Palestinian în cazul declanșării operațiunii israeliene la Rafah.

