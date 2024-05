Cum funcționează unitatea 29155 GRU, sinistra echipă a lui Putin pentru asasinate și sabotaje. Cuplul de „ilegali” cehi cu vilă conspirativă în Halkidiki

Este vorba despre cuplul Elena și Nikolai Šapošnikov, un cuplu de spioni ruși cu cetățenie cehă aflați sub coordonarea GRU (n.r. – Glavnoe Razvedîvatelnoe Upravlenie, Directoratul Principal de Spionaj al Rusiei). Cei doi sunt specializați în traficul internațional de arme și au colaborat îndeaproape cu membrii unității 29155 GRU, cea mai sumbră echipă de asasinat și sabotaj a lui Vladimir Putin, responsabilă pentru otrăvirea inamicilor Kremlinului și aruncarea în aer a unor depozite cu arme stocate în Cehia și Bulgaria, ambele țări NATO.

Scopul acțiunilor de sabotaj este ca muniția să nu fie furnizată Ucrainei sau altor grupări armate sprijinite de Occident.

Investigația pornește cu descrierea unei case luxoase, construită în Grecia, pe malul Mării Egee. Villa Elena (botezată cu numele mic al doamne Šapošnikov), este un hotel cu trei etaje din localitatea Frama, în partea sudică a brațului Kassandra din Halkidiki.

Complexul turistic cu piscină în aer liber, foișor sau grădină privată are linkuri pe site-uri precum Tripadvisor sau Booking.com. Nikolai și Elena Šapošnikov, care au dat numele acestei vile de lux de pe malul Mării Egee, nu sunt hotelieri obișnuiți. Ei sunt „ilegali” ruși, sau spioni care operează în afara acoperirii diplomatice, care au petrecut decenii trăind sub pretexte false ca cetățeni naturalizați ai Cehiei.

Villa Elena nu este un hotel obișnuit. În ultimii 15 ani a servit drept adăpost în Grecia pentru membrii Unității 29155 a GRU, cea mai sinistră echipă de asasinat și sabotaj a lui Vladimir Putin, cea responsabilă de otrăvirea dușmanilor Kremlinului și de aruncarea în aer a materialului depozitat în Cehia și Bulgaria, ambele țări NATO, înainte ca acesta să poată fi trimis către armatele georgiană și ucraineană, precum și către rebelii sirieni susținuți de Occident.

Potențialii beneficiari ai armelor se confruntau în diverse moduri cu forțele rusești sau amenințau să răstoarne un aliat important al Rusiei. Soții Šapošnikov au sprijinit aceste acțiuni de sabotaj, pe care The Insider le-a dezvăluit pentru prima dată ca fiind opera Unității 29155.

Recent, Centrul ceh de informații pentru combaterea terorismului și a crimei organizate a făcut publice concluziile unei investigații care a durat mai mulți ani și a vizat rolul Unității 29155 în distrugerea aCe două depozite de arme și muniții administrate de guvernul ceh în 2014 în Vrbětice, un mic oraș din regiunea Moravia de Sud a Cehiei.

Aceste atacuri, care au dus la expulzarea de către Praga a 18 ofițeri de informații ruși care operau în țară sub acoperire diplomatică, au fost efectuate cu dispozitive explozive amplasate de către cei mai ușor de recunoscut agenți ai Unității 29155: Alexander Mishkin, 44 de ani, și Anatoly Chepiga, 45 de ani.

Ambii aveau să câștige notorietate internațională pentru că au încercat să-l ucidă pe Serghei Skripal, un ofițer GRU devenit agent dublu britanic, și pe fiica sa Iulia, în Salisbury, Anglia, în 2018, cu agentul neurotoxic de grad militar Novicioc.

Soții Šapošnikov nu numai că au aranjat ca Mișkin și Chepiga să aibă acces la două depozite de arme diferite din Vrbětice, dar au comunicat direct cu generalul Andrei Averyanov, în vârstă de 58 de ani, comandantul fondator al Unității 29155, care i-a însărcinat să faciliteze misiunea rușilor.

GRU, la fel ca SVR, serviciul de informații externe al Rusiei, și-a menținut mult timp propriul program pentru spionii sub acoperire. Familia Šapošnikov este primul caz cunoscut de afiliere la Unitatea 29155. În martie 2024, The Insider, împreună cu partenerii săi de investigație 60 Minutes și Der Spiegel, a descoperit dovezi care implicau Unitatea 29155 în atacuri cu energie dirijată, considerate a fi cauza sindromului Havana, numele dat unor afecțiuni medicale debilitante care afectează ofițerii de informații și diplomații americani din întreaga lume.

În timp ce ambii soți Šapošnikov implicați în activități de spionaj pentru Rusia au asistat la operațiunile de sabotaj ale GRU, soția, Šapošnikova, în vârstă de 62 de ani, pare să fi fost integrată în mod direct în Unitatea 29155, după cum reiese atât din constatările anchetatorilor cehi, cât și din descoperirea independentă de către The Insider a unor dovezi documentare.

Ca atare, anchetatorii cehi au concluzionat că, probabil, aceasta a dirijat și a supravegheat activitățile soțului său – și, posibil, ale fiului lor – în sprijinul intereselor statului rus.

Sarcinile clandestine ale familiei au variat de la culegerea de informații la facilitarea logisticii, oferind adăposturi sigure, eforturi de recrutare și chiar ajutând la asigurarea accesului fizic pentru agenții GRU care efectuau misiuni de sabotaj.

The Insider a descoperit, de asemenea, că Šapošnikova deținea chiar un pașaport secret al serviciilor rusești dintr-o serie specială rezervată spionilor din Unitatea 29155. Ea a primit chiar și titlul de Erou al Federației Ruse, cea mai înaltă distincție de stat acordată celor care efectuează „servicii în slujba statului și a națiunii ruse, de obicei legate de o faptă de vitejie eroică”. Putin însuși i-a acordat acest titlu lui Šapošnikova în cadrul unei ceremonii secrete la Moscova, în urma operațiunilor de sabotaj ale Unității 29155 în Cehia și Bulgaria.

În 2023, autoritățile cehe, după ce au desfășurat o anchetă penală independentă privind rolul soților Šapošnikov în atentatele din 2014 de la Vrbětice, au declarat cuplul „persoane de interes” și au solicitat interogarea lor de către autoritățile grecești. Nikolay și Elena Šapošnikov au prezentat o declarație autorităților elene în care susțin că sunt persecutați de Republica Cehă și că sunt „țapi ispășitori în numele unor interese necunoscute”. Nikolay Šapošnikov a murit în urma unui atac de cord în Grecia în februarie 2024, la vârsta de 62 de ani.

În 2009, soții Šapošnikov au cumpărat o vilă imensă în pitoreasca peninsulă egeeană Halkidiki, Grecia. Prețul, așa cum este consemnat în actul notarial de cumpărare obținut de The Insider, a fost de 275.292 de euro, adică 300.000 de dolari la acea vreme.

Mai târziu, Elena avea să le spună anchetatorilor că a finanțat investiția „cu bani de la părinții mei” – o sarcină dificilă pentru cuplul septuagenar care trăia în Kiev cu pensii de sub 300 de dolari pe lună. Soții Šapošnikov s-au mutat în Grecia în 2010 și au început să o administreze ca hotel. De atunci, ei au vizitat Cehia doar ocazional.

În timp ce site-uri precum Booking.com și Tripadvisor conțin linkuri către proprietate, unde se pare că cel puțin câțiva turiști au stat și chiar au lăsat recenzii, The Insider nu a reușit să găsească nicio dată rezervabilă public de când a început această investigație în 2021.

Ulterior, în februarie 2023, vila a fost scoasă la vânzare, cel mai probabil în urma deconspirării casei prin intermediul anchetei jurnalistice, potrivit unui film postat online de o agenție imobiliară.

