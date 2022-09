Nici nu împlinise 20 de ani când a intrat în echipa Pro TV. Prima dată a fost reporter, iar mai târziu, după ani de experiență, a trecut pe postul de prezentatoare. „Mă fascina televiziunea, dar mi se părea aproape imposibil pentru mine să fac asta, pentru că eram foarte timidă. Pentru mine chiar a fost o modalitate de a mă trata. Am profitat din plin de ocazia pe care am avut-o atunci, când în timpul facultății a trebuit să fac o perioadă de practică. Aveam 19 ani când am venit, prima dată, în Pro TV, în practică.

După acea perioadă, am avut norocul să mă aflu într-un moment în care Pro TV își căuta o altă generație de reporteri, de regulă așa se întâmpla, așa se întâmplă și acum. Sunt recrutați dintre studenții care vin în practică și împreună cu vreo 10 colegi am rămas într-o perioadă de probe și vreo 4 am fost angajați într-un final. Am fost reporter de noapte, așa am început, apoi am trecut pe zi, apoi am fost la redacția sport, acolo unde am făcut primele transmisiuni live. Pentru mine aia a fost cea mai bună școală în materie de transmisiuni live și vorbire liberă. După care m-am întors la secția eveniment, în redacția știrilor și în curând cred că o să fac vreo 20 de ani de când sunt acolo”, a declarat Lavinia Petrea.

Prezentatoarea a mărturisit că a primit oferte de la alte televiziuni, însă le-a refuzat pe toate. La Pro TV se simte ca într-o familie, își cunoaște toți colegii. Dacă nu ar mai avea contract cu Pro TV, ea spune că nu ar mai lucra deloc în televiziune. „Poate în primul rând pentru că aici am crescut și eu mă atașez foarte mult de locuri, de persoane, nu vreau să vorbesc așa de acum gândindu-mă la viitor, dar nu cred că aș putea face asta în altă parte. Cred că dacă nu aș mai face televiziune aici, nu aș mai face nicăieri altundeva.

Au fost oferte pe care le-am primit și m-am simțit onorată, dar inima mea a fost și este aici. Îmi iubesc atât de mult colegii și cred că mare parte din cheia succesului o reprezintă legătura ta formată într-o echipă și conexiunea dintre persoane și felul în care te simți împreună”, a mai declarat ea pentru sursa precizată mai sus.

