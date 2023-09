Fosta iubită a lui Răzvan Simion a izbucnit în lacrimi pe Instagram și nu s-a ferit să dea frâu liber emoțiilor. Lidia Buble și-a petrecut câteva zile la Deva, alături de familia sa numeroasă, iar despărțirea de părinți, frați și nepoți a fost foarte grea. Cântăreața s-a întors la București și a început să se uite la pozele făcute acasă, moment în care a început să plângă din cauza emoțiilor.

„Am plecat spre București și am făcut greșeala să răscolesc prin pozele făcute zilele trecute… M-au rupt în miliarde de bucăți”, a scris Lidia Buble, pe Instagram.

Vedeta are o relație foarte bună cu familia ei și se desparte cu greu de ei. Locuiește în București de ani buni, însă cel mai bine se simte acasă, la Deva, acolo unde îi are alături pe toți cei dragi.

Lidia Buble își dorește foarte mult să își întemeieze o familie și consideră că toate se vor întâmpla la timpul lor. Visează la momentul în care va fi mamă și își dorește aibă băieți. „Eu acum 8 ani eram cu niște plase de rafie și mergeam la concert, acum am avansat, am valiză. Desigur, eu mă văd mămică în viitor, îmi doresc băieței, sunt eu cu băiețeii… acolo mă văd, dacă voi avea băiat, îl va chema Isac! Totuși, peste 8 ani sper să rămân încă în sufletul oamenilor”, spunea Lidia Buble, în urmă cu ceva timp, în cadrul unei emisiuni TV.

De ce nu vrea Lidia Buble să facă publică relația cu Horațiu Nicolau

Lidia Buble a avut o relație timp de 5 ani cu Răzvan Simion, care îi era și manager. După despărțirea de prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, cântăreața a fost surprinsă de mai multe ori în compania lui Andrew Tate, ba chiar au apărut și imagini din intimitatea lor. Artista și-a asumat ulterior relația cu actorul cubanez Harlys Becerra, însă povestea lor de dragoste s-a încheiat rapid, din cauza distanței. În prezent, Lidia Buble are o relație cu Horațiu Nicolau, un cunoscut om de afaceri în vârstă de 62 de ani.

Până acum, vedeta nu și-a dus niciun iubit acasă la părinții ei. Lidia Buble spune că se va afișa cu iubitul ei doar atunci când acesta se hotărăște să o ia de soție.

„O să fac ca tati, până acum am fost naivă și prea m-am expus și am postat de toate. «Mă fată, tu să îmi aduci în casă un bărbat când ai de gând să te măriți. Ai de gând să te măriți, bine. N-ai de gând, rupe orice legătură». Așa și eu. Când m-o lua unul de nevastă, atunci o să mai pun poze. Până atunci nu mai pun poze. Viața asta nu știi unde te duce… decât să se lege oamenii cu sufletul de un cuplu frumos. Nu am dus pe nimeni la tati acasă până acum. Nu au ce să caute”, a mai adăugat artista.

