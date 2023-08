„Cea mai mare fobie a mea sunt goangele. Tot ce e goangă, zburătoare, târâtoare, nu contează. Dar trebuie să recunosc că până la filmările clipului «Sub apă», nu puteam să stau sub apă cu ochii deschiși, fără mână la nas. Trebuia să îmi pun ochelarii și să mă țin de nas, ceea ce în clip nu puteam să fac.

Trebuia să fiu expresivă, să joc, să mă cred sirenă în videoclip. Și înainte cu două zile de filmările clipului m-a sunat regizorul și mi-a zis «ai două ore la dispoziție în care să înveți să respiri cu tub de oxigen sub apă și să stai fără mână la nas, să îți calmezi piticii de pe creier, că totul o să fie bine».

Și în alea două ore atât de tare m-am ambiționat, că am zis «nu există, ce, eu sunt mai proastă, copiii de trei ani stau sub apă și eu nu pot să stau?». M-am ambiționat, am stat două zile la acel videoclip, prima parte am filmat-o undeva, într-o hală, în București. Și sub apă undeva lângă București, într-un bazin cu o apă specială, care cumva nu îți afecta ochii. Cert este că am filmat vreo opt ore, când s-au terminat filmările am ieșit din apă și am zis «eu am orbit, eu nu mai văd nimic».

Vedeam extrem de încețoșat, vreo două zile am crezut că mi-am pierdut vederea la filmările acelui clip. A fost cu peripeții, actorului principal din acel videoclip era să îi rup spatele, că a fost la un moment dat o scenă cu bâta de baseball, când trebuia să sparg acvariul. La prima încercare, când m-am învârtit odată, i-am dat peste spate, s-a auzit «aaaahhhh». Au pârâit vertebrele de sus până jos, m-am răzbunat pentru toate. Dar n-a fost intenționat, glumesc acum, cu ghilimelele de rigoare”, a povestit Lidia Buble potrivit Cancan.

Detalii despre viața personală

Întrebată dacă a plâns vreodată din iubire, Lidia Buble și-a deschis sufletul fără rețineri și a dezvăluit detalii din viața ei personală.

Știi când am plâns și mi s-a părut că e sfârșitul lumii, și cred că asta ni se întâmplă tuturor? După prima relație serioasă, când pleacă ăla, zici că ți-a fugit pământul de sub picioare, că vine apocalipsa, că se termină lumea, că altul nu mai e.

De când mă știu, numai relații serioase am încercat să am. Totdeauna ziceam «cu ăsta mă mărit, cu ăsta rup norii». Primul iubit cu care am stat aproape cinci ani a fost 20% motivul pentru care am venit la București.

În rest, am venit pentru facultate, pentru un trai mai bun și că era aici sora mea, Esti. Și băiatul ăsta a avut un procent destul de OK în influențarea mea pentru a veni la București. Am plâns atunci, dar nu să zic că s-a terminat lumea. Ca după prima relație, suferi, că zici «fuse și se duse». După aceea, intervine maturizarea și îți dai seama că fiecare om vine cu un scop în viața ta. Și cel mai important e să vezi partea plină a paharului. Mie mi-a plăcut, că de la fiecare om care a venit în viața mea și a și plecat, am avut de învățat foarte multe lucruri.

Am avut de învățat foarte multe din acea relație și sunt recunoscătoare. Și nu-mi pare rău de absolut nimic, pentru că și în acea relație m-am format drept omul care sunt astăzi și de care sunt foarte mândră.

De acolo am învățat ce să nu mai accept, ce greșeli să nu mai fac, că dacă nu treceam pe acolo, n-aș fi știut ce îmi doresc în ziua de astăzi. Și azi, omul respectiv m-a ajutat să-mi dau seama exact ce-mi doresc și exact ce vreau de la viață. Și exact cum îmi doresc să fiu tratată și respectată și iubită!

