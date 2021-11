Lili Sandu se dedică în totalitate creșterii băiețelului său, Thomas. Recent, ea a făcut o sesiune de întrebări pe Instagram, iar oamenii i-au spus care sunt curiozitățile lor. Partenera lui Silviu Țolu a fost întrebată ce a ales de pe tavă fiul ei la tăierea moțului.

„Ce a ales Thomas de pe tăviță când i-ai tăiat moțul?”, a întrebat-o o urmăritoare. Actrița a mărturisit că ei nu au ținut cont de acest obicei și nu i-au tăiat moțul micuțului Thomas, așa cum se obișnuiește printre români, pentru că nu sunt adepții acestor practici.

„Noi nu i-am tăiat moț, turtă sau să aleagă de pe tăviță. Știm că acesta este obiceiul, dar noi nu prea suntem cu astfel de practici”, a răspuns Lili Sandu.

Lili Sandu nu-l mai alăptează pe Thomas

Lili Sandu a devenit mamă pe 10 august 2020, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. Actrița are foarte mare grijă de fiul ei, Thomas. Lili Sandu a mărturisit că l-a înțărcat pe băiețelul ei, dar și ce metodă a ales să renunțe la alăptat.

„A fost o înțărcare blândă. Am început cu înțărcarea pe timpul nopții, iar după asta am rărit mesele de sân treptat. Ziua le înlocuiam cu lapte praf (mare noroc că i-a plăcut) până când am oprit de tot alăptatul. A durat cam o lună procesul și a fost mai dificil psihologic pentru mine. Acum mai doarme cu mâna la țiți, dar nu mai cere să pape. Silviu a fost de mare ajutor, pentru că a dormit cu el în toată această perioadă de tranziție. Clar, eu aș fi cedat dacă stăteam lângă el toată noaptea când se mai trezea și cerea sân”, a spus Lili Sandu pe Instagram.

De asemenea, vedeta a recunoscut că alăptatul a ajutat-o să slăbească, însă după ce l-a înțărcat pe micuț a mai luat în greutate. În prezent, Lili Sandu a început o dietă și este atentă la ceea ce mănâncă: „Pe mine alăptatul m-a ajutat să slăbesc. Acum, după ce am înțărcat, am început iar să mă îngraș. Nu mai merge cu mâncat orice, oricând. M-am pus pe intermitent fasting. Las să treacă 14-16 ore de la cină până la masa următoare”.

