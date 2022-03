Loni Willison era un adevărat star la Hollywood în urmă cu câțiva ani. Model și antrenoare de fitness, ea intra mereu în contact cu oameni celebri din America. În anul 2012, Loni Willison s-a căsătorit cu Jeremy Jackson, actorul celebrul din Baywatch, însă după doar doi ani au divorțat.

În timp ce actorul duce acum o viață de lux, fosta lui soție a ajuns să locuiască pe străzi și să mănânce din gunoaie. După despărțirea de soțul ei, Loni Willison a intrat în depresie și toată viața ei s-a ruinat. Fostul model a început să consume stupefiante, a rămas fără bani de chirie, a avut probleme cu alcoolul și a fost de mai multe ori la un pas de a își pune capăt zilelor, relatează Libertatea pentru femei.

În 2018, prietenii fostei soții a lui Jeremy Jackson au încercat să o interneze pentru a-și trata problemele mentale pe care le avea, însă Loni Willison a dispărut și recent a fost găsită în această stare greu de imaginat.

De la femeia mereu aranjată, cu apariții spectaculoase, modelul a ajuns într-o stare deplorabilă. Recent, Loni Willison a fost fotografiată pe stradă, în picioarele goale, în timp ce căuta prin gunoaie. Ea poartă haine foarte murdare și cară după ea un căruț plin cu pungi și lucruri strânse. La un moment dat, aceasta ar fi spus că nu și-a mai spălat hainele de un an de zile, pentru că așa ține la distanță pe cei care vor să o agreseze.

„Nu vreau ajutor din partea nimănui”

Se pare că Jeremy Jackson ar fi încercat să o ajute, însă ea a refuzat ajutorul oferit de fostul ei soț. De asemenea, nici din partea prietenilor nu a vrut să primească nimic.

„Nu am vorbit cu Jeremy. Nu vreau să vorbesc cu prietenii mei, sunt bine. Nu vreau ajutor din partea nimănui. Pot să trăiesc pe cont propriu. Am tot ce-mi trebuie în acest moment. Nimănui nu-i pasă cu adevărat de mine și nu vreau să văd pe nimeni. Nu am un telefon, am mâncare și un loc în care să dorm. Găsesc mâncare în coșuri de gunoi și lângă magazine. E foarte multă acolo”, a declarat Loni Willison în urmă cu ceva timp pentru o publicație străină.

Într-un interviu pentru The Sun, fosta soție a lui Jeremy Jackson a declarat că a ajuns în această situație din cauza oamenilor răi.

„Sunt cumva blocată. Chiar dacă aș cere ajutor, nimeni nu ar putea să mă ajute(…) Nu pot sta într-un singur loc. Nu pot locui într-o clădire. Nu pot trăi într-o casă. Nu pot trăi nicăieri pentru că trebuie să mă mut constant. Nu voi complica viața nimănui pentru că niște oameni și-au bătut joc de mine. Așa că trebuie doar să aștept și să vă ce se va întâmpla pe măsură ce trece timpul. (…) Nu vreau să mă ajute nimeni”, a mai spus Loni.

