Timp de câteva luni, Lora și Ionuț Ghenu au stat în Bali, unde s-au încărcat cu energie pentru acest an. Mulți știu că artista este o mare iubitoare de animale și că le ajută de fiecare dată când poate. Ea a găsit niște pui de pisică și, din păcate, a asistat la un moment care a marcat-o. Un câine din resort a atacat pisoii și a omorât o parte dintre ei.

Pe rețelele de socializare, Lora a încărcat un video, unde a izbucnit în lacrimi și a povestit ce s-a întâmplat.

„Asta e ultima zi de Bali pentru noi, dar nu asta este vestea tristă, ci că ăștia sunt singurii puiuți care au mai rămas, că frățiorii lor… din cinci au rămas doi, înțelegeți voi. I-am găsit azi-noapte întinși pe iarbă, am căzut din picioare, am crezut că mor, am început să urlu… A intrat un câine mare și negru în resort. Sunt foarte speriați, traumatizați, i-am luat în casă, dar problema este că plec azi. Am vorbit cu prieteni români care sunt aici, care au casă și curte, să mă ajute cu ei și cu mămica lor o perioadă, așa am reușit să le găsim familie.

Bine că am salvat doi, vă imaginați ce a fost aici. I-aș lua în România, numai că durează două luni actele, am înțeles, am avut grijă de ei de când erau în burtică, mi-e greu să accept ce s-a întâmplat. Cam asta e cu legea junglei”, a spus Lora, pe Instagram, cu lacrimi în ochi.

Mulți nu au empatizat cu artista și au criticat-o că face dramă din nimic. Răutățile au curs la postarea de pe Facebook a Lorei. Artista s-a întors în țară, însă, din fericire, a găsit în grija cui să lase pisica și puii săi.

„Vai de capul tău! Chiar nu mai ai ce face, ce arăta?”/ „Vai, dar ce drame trăiești”/ „Ferească Dumnezeu, ce telenovelă ați făcut, chiar așa o mare dramă pentru niște pisoi”/ „Dacă tot ai un suflet atât de bun, fă un bine și ajută copiii amărâți că sunt destui și s-ar bucura pentru o pâine”/ „Nici nu știi ce să mai faci pentru atenție”/ „Suferi prea mult de vedetism și nu ești cine știe ce, ne-ai omorât cu Bali și cu figurile tale”/ „Of, ce durere, pune mână și fă un copil ca să fii împlinită”/ „Ori ești dusă cu capul, ori vrei atenție”, sunt doar câteva dintre reacțiile celor din mediul online, acolo unde au fost și internauți care au felicitat-o pe Lora pentru sensibilitatea sa și dorința de a ajuta, potrivit WOWbiz.ro.

