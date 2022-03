Astăzi este zi de sărbătoare în familia lui Laurențiu Reghecampf. Luca, fiul cel mare al antrenorului de la Universitatea Craiova, a împlinit 20 de ani. Pe rețelele de socializare, tatăl său a postat mai multe fotografii cu acesta și i-a urat „La mulți ani!”. Mariana Pfeiffer, fosta soție a lui Reghe, a avut și ea un mesaj public pentru fiul ei: „La mulți ani, Luca!”.

Asiana Peng, iubita lui Luca Reghecampf, a postat un mesaj de dragoste pentru fiul lui Reghe. „La mulți ani, dragostea mea! Te iubesc mai mult ca ieri, dar mai puțin ca mâine!”, a scris fosta concurentă de la „Survivor România” pe contul său de Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Laurențiu Reghecampf: „Cu Luca nu am vorbit câțiva ani buni”

În urmă cu aproximativ o lună, atunci când a fost invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, Laurențiu Reghecampf a povestit cum a ajuns fiul său cel mare, Luca, să locuiască definitiv cu el. Până în urmă cu câțiva ani, tânărul a locuit în Germania cu mama lui, Mariana Pfeiffer.

„Luca și-a terminat liceul în Emirate, iar acum este la facultate în România. A început prima parte în America, dar din cauza pandemiei nu am putut să-l trimitem și am decis să-l mutăm la București, pentru că este mult mai ușor pentru el. (…) Luca avea 15 ani când a venit la mine, în vacanță, în Abu Dhabi. A zis că nu mai pleacă. Cum adică nu mai pleci?! Eu cu Luca nu am vorbit câțiva ani buni, pentru că era tot în presiunea aia… Îl certa Mariana mereu când venea la noi. Dacă stai și te uiți acum, el de fiecare când venea la noi făcea poze cu fetele Anei, cu Bebe, cu Ana. Anamaria mai declara uneori că e mama lui, adică sunt lucruri care o dureau pe Mariana și își vărsa nervii pe Luca. Am sunat-o pe Mariana și i-am zis că Luca nu mai vrea să vină în Germania, dar ce mă fac eu, că el nu vorbea în engleză și nu-i găseam școală germană. A zis că vine la judecătorie, merge în proces și el zice că vrea să stea cu taică-su”, a povestit Laurențiu Reghecampf.

Citeşte şi:

Imagini de la concertele Iuliei Vântur în America. Românca a cântat pentru zeci de mii de spectatori

Ruby riscă să nu mai poată participa la „Dancing on Ice”. Artista s-a accidentat grav: „Mușchiul s-a desprins de pe os”

Cum se înțelege Simona Pătruleasa cu fetița ei de 11 ani: „Mi-a spus că nu vrea să fie fiica Simonei Pătruleasa, dorește să fie Ingrid Ivanof”

Mugur Mihăescu se lansează în online. Ce proiect va avea: „Avem nevoie, cred eu, ca cineva să ne explice cum stau lucrurile”

GSP.RO Cer expulzarea iubitei lui Putin! Ar fi vorba despre o fostă mare sportivă. A pozat nud: „Cea mai flexibilă femeie a Rusiei”

Playtech.ro SINGURUL om din lume care îl poate influența pe Vladimir Putin să oprească războiul. SUA a publicat numele lui

Observatornews.ro Olga, medic militar și mamă eroină, a murit luptând cu rușii. Cei 12 copii lăsați în urmă își plâng durerea: "Nici măcar nu o putem îngropa"

HOROSCOP Horoscop 16 martie 2022. Leii au parte de o zi pe gustul lor, luminoasă și presărată cu momente de optimism real

Știrileprotv.ro ULTIMA ORĂ. Ar putea fi o mare lovitură pentru Rusia, chiar astăzi

Telekomsport Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

PUBLICITATE ASUS Zenbook 14X OLED (UX5400): o experiență pe care o vei aprecia cu siguranță