Lună de miere la 30 de ani de căsătorie! Maria Dragomiroiu și Bebe Mihu au sărbătorit într-o vacanță în America

De Florian Gheorghe,

De această dată, întreaga familie s-a bucurat de fericitul eveniment, mai exact copiii și nepoții, care au bifat un adevărat tur al Statelor Unite și al Mexicului. Au vizitat orașele New York, San Francisco și Las Vegas, iar apoi s-au relaxat pe un vas de croazieră, în Mexic. Unde Maria și Bebe Mihu au ales să sărbătorească 30 de ani de când s-au căsătorit și 35 de când formează unul dintre cele mai trainice și invidiate cupluri din muzica românească.

Familia artistei Maria Dragomiroiu în vacanță, în Las Vegas

“An de an ne confruntăm cu această problemă, să nu fim împreună de Crăciun și la sfârșit de an. Și eu, și Maria suferim. Așa că am hotărât ca anul acesta să fim împreună, să organizăm această excursie. Noi am avut norocul și șansa să fim amândoi, pe același drum. Ne-am întâlnit în momente cruciale pentru amândoi și consider că a fost un semn divin. Amândoi ne-am înțeles reciproc și respectul s-a dovedit a fi secretul unei relații frumoase”, ne-a spus soțul artistei, cel care este, de altfel, și cel mai mare admirator al ei.