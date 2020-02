”Luptă pentru nuntă” – Semifinaliști. Acestea sunt cele 10 cupluri alese de juriul Radio ZU (PUBLICITATE)

„Aveți 24 de ore la dispoziție să duceți la îndeplinire provocarea care vă va departaja. Acesta este singurul criteriul care contează în alegerea celor 3 cupluri finaliste. Ce aveți de făcut? Trebuie să filmați strigătul vostru de nuntă. Dacă e o „luptă pentru nuntă”, atunci trebuie să existe un strigăt pentru nuntă, nu-i așa? Puteți să cântați, să recitați, să strigați ca la galerie, important este ca noi să înțelegem ce vă mână pe voi în această „luptă pentru nuntă”. Poți să-ți iei nașii sau toți nuntașii sau să reciți pe bloc crezul iubirii voastre. Vrem să fim siguri că tribul vostru este pregătit pentru probele pe care le-am pregătit în finala de săptămâna viitoare. În această probă de 24 de ore trebuie să dați tot ce este mai bun, mai frumos, mai spectaculos. Așa că puneți-vă pe treabă!”. Acesta a fost îndemnul pe care l-au primit cele 10 cupluri semifinaliste de la Buzdu, Morar și Emma, în direct, în Morning ZU.

Cine sunt ei?

1. Simona și Valentin Panciu

Simona are 36 de ani și este Administrator de Credite, în timp ce Valentin are 35 de ani, este este Kinetoterapeut și Antrenor de Natație. Cei doi se declară ZUper pregătiți pentru toate provocările „Luptă pentru nuntă” și, ca să demonstreze acest lucru, Simona și-a pregătit deja rochia de mireasă pentru probe. Rlația lor a început acum 2 ani și sunt hotărâți să ajungă în finală.

2. Marius Ilinca și Livia Plăcintă

Marius are 26 de ani și este Manager Zonal, în timp ce iubita lui, Livia, are 27 de ani și este Project Manager. Sunt împreună de 3 ani, iar anul acesta, în iunie, au programată deja cununia civilă. Premiul cel mare, nunta de 35.000 euro, le-ar pica mănușă.

3. Andrada Constantin și Costel Pintilie

Andrada are 24 de ani și este studentă la medicină în anul 6. Costel are 22 de ani, este student și Project Manager. Cei doi sunt împreună de 1 an de zile și spun că singurele dispute pe care le au sunt din cauza cățelului. Își doresc să se căsătorească și să aibă 2 copii, așa că „Luptă pentru nuntă” este un super prilej să-și îndeplinească visul.

4. Anca Maria Paris și Cosmin Cristian Șerbănoiu

Anca are 24 de ani și este Analist Financiar, iar Cosmin are 26 de ani și este Team Manager. Cei doi sunt împreună de doar 4 luni, dar știu sigur că vor rămâne împreună pentru totdeauna. De ce? „Avem același vibe, ZUper compatibilitate, în majoritatea situațiilor gândim la fel”. Sunt absolut încântați că au fost aleșii în primele 10 cupluri „Luptă pentru nuntă”.

5. Radu Stroe și Andreea Dumbravă

Radu și Andreea. El 27 de ani, ea 27. El Manager, ea Contabil. Pentru ei „Luptă pentru nuntă” vine perfect în completarea cererii în căsătorie care s-a întâmplat de curând. Sunt de 4 ani împreună, iar acum 2 ani, ca să-și sărbătorească iubirea, au sărit cu parașuta.

6. Alexandra-Andreea Olteanu și Ștefan-Mihăiță Postolache

Alexandra are 30 de ani și este consilier juridic, iar Ștefan are 31 de ani și este detectiv particular. Cei doi formează un cuplu de 5 ani de zile. De anul trecut și-au dorit să participe la „Luptă pentru nuntă”, Alexandra s-a visat mireasă în competiția Radio ZU.

7. Anamaria Temelie și Ciprian Coadă

Anamaria are 27 de ani și este Funcționar Public, în timp ce Ciprian are 26 de ani și este Kinetoterapeut. Au o relație de 2 ani, dar se cunosc de când erau foarte mici. Dacă ar fi să spună ceva despre relația lor, cel mai potrivit cuvânt ar fi „spontan”. Pe spontaneitate se bazează și în competiția „Luptă pentru nuntă”.

8. Gheorghe Ichim și Valeria Darii

Gheorghe are 26 de ani și este inginer, iar Valeria are 20 de ani și este studentă. Sunt împreună de un an și jumătate și dacă ar putea să călătorească tot timpul, ar face-o fără doar și poate.

9. Alexandra Gagiu și Nicolae-Cristian Vasile

Alexandra are 31 de ani și este Assistant Manager, iar Cristian are 36 de ani și este Tehnician. Își trăiesc povestea de dragoste de 8 luni și-și doresc să se căsătorească, iar „Luptă pentru nuntă” este cea mai bună ocazie. Altfel… merită spus că cel care i-a unit cel mai tare este… copilul pe care îl are Cristian dintr-o altă relație.

10. Bianca Andreea Rădulescu și Răzvan Gabriel Celea

Bianca are 19 ani și este studentă, la fel și Răzvan care are 20 de ani. Cei doi sunt împreună de 1 an și 7 luni, s-au cunoscut la Untold și s-au mutat împreună imediat. Ea și-a dorit să participe la „Luptă pentru nuntă”, iar el o susține până la capăt pentru că-și dorește, mai presus de orice, să o vadă fericită.

Cei 20 de concurenți – 10 cupluri – au la dispoziție 24 de ore să trimită provocarea.

27 februarie, ora 11.00, acesta este deadline-ului primei provocări, cea în urma căreia Emma, Buzdu și Morar vor decide care sunt cele 3 cupluri finaliste.

Pentru al doilea an consecutiv, Radio ZU împreună cu Ambasad’Or Events oferă posibilitatea îndrăgostiților să câștige o nuntă de 35.000 de euro. Tot ce trebuie să facă este să asculte Radio ZU, să se înscrie pe platforma https://radiozu.ro/nunta, să fie atenți la Morning ZU și să-și dorească să se căsătorească.

Buzdu, Emma și Morar caută mire și mireasă pentru o nuntă de 35.000 de euro. O singură pereche de îndrăgostiți va fi THE ONE. Urmărește acțiunea ON AIR, pe Visual Radio – radiozu.ro/live, pe Facebook, Instagram și Youtube Radio ZU.